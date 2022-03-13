YUSUFELİ, ARTVİN (İHA) - Yeni Yusufeli kadınların eliyle yeşilleniyor

ARTVİN - Artvin'in Yusufeli ilçesinin baraj suları altında kalması nedeniyle yapımı devam eden yeni yerleşim yerinde, "Kadınların elleriyle yeni Yusufeli yeşilleniyor" sloganıyla kadınlar tarafından bin 50 fidan dikildi.

Artvin'in Çoruh Nehri üzerindeki yapımı devam eden Yusufeli Barajı'nın suları altında kalacak olan ilçede çalışmalar devam ediyor. "Kadınların elleriyle yeni Yusufeli yeşilleniyor" sloganıyla yeni yerleşim yeri mezarlıklar bölgesinde toplanan çok sayıda vatandaş, fidan dikimin gerçekleştirdi. Selvi, nar ve zakkum ağaçlarından oluşan bin 50 adet fidan toprakla buluştu.

Programda konuşan Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, "Ata topraklarımızı terk edip dağın yamaçlarında kendimize bir yurt inşa ederek, tutunmaya gayret ediyoruz. Bunu yaparken bu zor coğrafyada hayatı yeniden tutundurmak için önemli bir projelerle yeni bir ilçe inşa etmeye çalışıyoruz. Evlatlarımıza yeni bir yurt bırakmak için bir büyük çaba harcıyoruz. Önümüzde tanışma gibi zor bir süreç var. El birliğiyle bununda üstesinden gelip yeni ilçemize huzur içinde yaşayacağız. Desteklerinden dolayı bütün kadınlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.