Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile aşk yaşadığını doğruladı
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Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile aşk yaşadığını doğruladı

04.01.2021 07:39 | Son Güncelleme: 04.01.2021 09:27
Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile aşk yaşadığını doğruladı

Yeni yılın ilk aşk bombası Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç cephesinden geldi. Çeşme'deki bir otelde yeni yılı kutlayan ikiliden Özdemir, aşk haberlerini doğrulayarak "Yeni yılın aşk bombası dersiniz artık" diyerek hakkında çıkacak olan haberlere manşet başlığı yazmış oldu.

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin başrol oyuncusu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç yeni bir aşka yelken açtı. 4 günlük sokağa çıkma yasağının olduğu yılbaşında Çeşme'de tatil yapan ikilinin fotoğraflarını çekilmesiyle aşkları ortaya çıktı.

"YENİ YILIN AŞK BOMBASI"

İlişkilerini gözlerden uzak tutan çiftten Demet Özdemir sessizliğini bozdu. Koç ile fotoğrafları çekilen oyuncu "Evet, fotoğraflarımızın çekildiği doğru. Yeni yılın aşk bombası dersiniz artık" ifadelerini kullandı.

Yeni yılın ilk aşk bombası Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'den geldi

DEMET, OĞUZHAN'IN ESKİ AŞKIYLA YAKIN ARKADAŞ

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, geçtiğimiz aylarda bir eğlence mekanında çıkarken görüntülenmiş ancak ilişki yaşamadıklarını söylemişlerdi. Öte yandan Demet Özdemir, Oğuzhan Koç'un 5 yıl aşk yaşayıp ayrıldığı oyuncu Yağmur Tanrısevsin ile de yakın arkadaş.

Kaynak: Hürriyet

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