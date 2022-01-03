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Yeni yılı Barselona'da karşılayan Ebru Şahin tektaşıyla dikkat çekti

Yeni yılı Barselona'da karşılayan Ebru Şahin tektaşıyla dikkat çekti
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Basketbolcu Cedi Osman'la evlilik yolunda olan Ebru Şahin, 2022'yi İspanya'nın Barselona şehrinde karşıladı. Ünlü oyuncu, tektaşıyla dikkat çekti. İşte detaylar...

Son olarak 'Destan' dizisiyle ekranda olan Ebru Şahin, 2022'yi İspanya'nın Barselona şehrinde karşılaştı. Oyuncuya, yönetmen Cem Karcı ve meslektaşı Aydan Taş ile Selim Bayraktar da eşlik etti.

Şahin, şehirde tarihi yerleri gezdi.

Oyuncu, sevgilisi Cedi Osman'ın evlilik teklifi ettiğinde taktığı tektaşıyla dikkat çekti.

Şahin, gözlüklü imajıyla hayranlarından övgüler aldı.

Cedi Osman'ın NBA'deki maçları nedeniyle Amerika'da olduğu için Şahin'e eşlik edemediği öğrenildi.

Oyuncuya, sevenleri övgüler yağdırırken, tektaşıyla ilgili mesajlarda attı.

Yeni yılı Barselona'da karşılayan Ebru Şahin tektaşıyla dikkat çekti

Yeni yılı Barselona'da karşılayan Ebru Şahin tektaşıyla dikkat çekti

Yeni yılı Barselona'da karşılayan Ebru Şahin tektaşıyla dikkat çekti

Yeni yılı Barselona'da karşılayan Ebru Şahin tektaşıyla dikkat çekti

Yeni yılı Barselona'da karşılayan Ebru Şahin tektaşıyla dikkat çekti

Yeni yılı Barselona'da karşılayan Ebru Şahin tektaşıyla dikkat çekti

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