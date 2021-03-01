Yeni yılda en çok rağbet gören MMORPG oyunları
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Yeni yılda en çok rağbet gören MMORPG oyunları

01.03.2021 12:06 | Son Güncelleme: 01.03.2021 12:11
Yeni yılda en çok rağbet gören MMORPG oyunları

Uluslararası 85 oyun firması ile işbirliği yapan ve Türkiye'de adından bahsettiren Oyunfor, 2021 yılının ilk aylarında PC'de en çok oynayan 10 MMORPG oyunlarını oyunseverler ile paylaştı. İşte en çok oynanan MMORPG oyunları...

Her ay açıkladığı istatistikler ile Türkiye oyun sektörünün gözdesi konumunda bulunan Oyunfor, 2021'nin ilk aylarında en çok oynanan MMORPG oyunlarını paylaştı. Listeye göre en çok sevilen oyun Black Desert Online ilk sıradaki yerini korurken Oyunfor Genel Müdürü Dumanoğlu, Pearl Abyss tarafından tasarlanan ve 2014 yılında kullanıcılar ile buluşan oyunun 2021'de de bi hayli hızla ilgi gördüğünü söyledi de cümlelerine şöyle devam etti;

"Yayınlanacak olan güncellemelerle birlikte Black Desert Online'ın Türkiye'deki aktif oyuncu sayısını katlayarak artıracağını düşünüyoruz. Diğer yandan, yayınlanmalarının üstünden 15 yıldan fazla bir süre geçmiş olmasına karşın Metin2 ve Knight Online gibi oyunların 2021 yılının ilk aylarında da popülaritesini koruduğunu ve ilk iki sırayı zorladığını görüyoruz."

BU YIL EN ÇOK OYNANAN MMORPG OYUNLARI

  • Black Desert Online
  • World of Warcraft: Shadowlands
  • Metin2
  • Knight Online
  • Silkroad Online
  • Blade and Soul
  • Cabal Online
  • The Elder Scrolls Online
  • Albion Online
  • Final Fantasy XIV Online
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