Yeni Yıla Pikanlı Lezzetlerle Merhaba Dediler!

Aralık ayı ikinci haftasıyla beraber peşi sıra devam eden yılbaşı davetlerinden biri de geçtiğimiz günlerde Agency'de yaşandı. Yeni yıl ruhunun hissedildiği özel partide konsept pikan cevizli lezzetlerdi.

Beyin ve Sinir Cerrahı Doçent Doktor Tufan Cansever'in pikan cevizinin beyin gelişimine katkılarına da değindiği davete Gül Erçetingöz, Neslişah Alkoçlar Düzyatan, Aslışah Alkoçlar, Eda Güzelcik, Saba Tümer, Ayşe Özyılmazel ve Özlem Yıldız'ın yanı sıra Helin Avşar, Pelin Kaya, Ayşe Kucuroğlu ve Özge Peker de katıldı. Agency'nin eğlenceli atmosferinde yeni yıla erken "merhaba" diyen ünlü isimler, eğlenceli anlar yaşadı. Yılbaşı konseptli sunumlar ve göz kamaştırıcı tadımlar eşliğinde gerçekleşen parti, misafirlere keyifli saatler yaşattı.