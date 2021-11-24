Yeni yıla özel iç çamaşırı koleksiyonu çıkaran Rihanna, pozlarıyla nefes kesiyor

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, marka değerini 1 milyar doların üzerine çıkardığı iç çamaşır markası Savage X Fenty için hazırladığı özel koleksiyonla yine adından söz ettirdi.

MİLYONLARCA KİŞİ BEĞENDİ

İç çamaşır markası için ara vermeden çalışan şarkıcı, yeni yılı da es geçmedi. Markasının reklam yüzü olan Rihanna, 2022 yılına girerken tercih edilecek koleksiyonunu yine kendi üzerinde tanıttı. İç çamaşırlı pozlarını 112 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlayan şarkıcı, bir de video yayınladı. Şarkıcını fotoğrafları 4 milyondan fazla beğeniye ulaşırken videosu da 3 milyon görüntülemeye ulaştı.

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