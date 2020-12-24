Yeni yıl öncesi, Valilik Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını paylaştı

Kırşehir Valiliği, yeni yıl öncesi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını paylaştı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali İbrahim Akın başkanlığında toplanarak korona virüs salgını ve salgınla mücadelede alınacak tedbirleri paylaştı. Kırşehir Valiliği internet sitesi üzerinden de yayınlanan kararlarda; 31 Aralık 2020 Perşembe günü 21: 00 ile 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05: 00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanması ve bu kısıtlama süresince İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile belirlenen usul ve esasların geçerli olması kararlaştırıldığı belirtildi. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde muaf tutulacak yerler ve kişilere dair liste oteller ve konaklama tesislerinin sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde faaliyet gösterebileceği belirtildi. Alınan tedbirlerin temel amacının sosyal izolasyonun en üst seviyede sağlanarak hastalığın yayılımının azaltılması olarak belirtildiği açıklamada; "Belirtilen süre ve günlerde konaklama amaçlı müşteri kabul edebilecek olan oteller veya konaklama tesislerinde; sosyal izolasyon ile başta fiziki mesafe olmak üzere temizlik ve maske kurallarına aykırı olması nedeniyle yılbaşı kutlama programı icra edilmesine, eğlence-balo düzenlenmesine kesinlikle müsaade edilmemesine, oteller ve konaklama tesislerince, yılbaşında yemekli-müzikli kutlama eğlence programları yapılacağı yönünde kampanya veya reklam faaliyetlerinde bulunulmamasına, oteller ve konaklama tesislerinde disk jokey performansı dahil canlı müzik icra edilmemesine, saat 22.00'den itibaren ise otel ve konaklama tesislerinde bulunan restoran, lokanta ve diğer otel salonlarında kayıt dinletilmesi de dahil olmak üzere hiçbir şartta müzik yayınına izin verilmemesine" karar verildiği açıklandı.

Yeni yıl öncesi ve gecesinde de denetimler sıklıkla yapılacak. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı