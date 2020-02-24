Yeni yatırımlar bölgeye cazibe katacak…

24.02.2020 08:26 | Son Güncelleme: 24.02.2020 08:26

Vişne Ticaret Bölgesi'nin cazibesine cazibe katacak yatırımların detaylı şekilde masaya yatırılıp görüşüldüğü buluşmada, 23 Nisan'da birlikte yapılması planlanan Çocuk Şenliği ile ilgili de hazırlıklar konuşuldu.

Dernek merkeziyle ilgili önemli gelişme

Yıldırım Belediye Başkan Yardımcıları Ali Mollasalih, Yaşar Elmas, Yusuf Demirok ve Fatih Polat'ın da katıldığı toplantıda konuşan BEKSİAD Başkanı Ömer Yıldız, Yıldırım Belediyesi ile yakın temaslarının sürdüğünü dile getirdi. Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ı BEKSİAD'da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirten Yıldız, yeni dönem projeleri arasında yer alan kreş, dernek merkezi ve 23 Nisan Çocuk Şenliği ile ilgili bilgiler verdi.

Vişne Ticaret Bölgesi'nin cazibesine cazibe katacak projelerin hayata geçirilmesi için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Yıldız, "100 bin çalışanın istihdam edildiği ve ağırlıkla çalışanların da kadın olduğu bu sektör için kreş, gerçekten olmazsa olmaz bir hizmet. Bu dönem projelerimiz arasında hem müstakil bir dernek yeri hem de kreşimizi bölgemize ve sektörümüze kazandırmak istiyoruz. Yıldırım Belediyesi'nin de destekleriyle müstakil bir binada olmasını istediğimiz ve içerisinde hem kreşimizin hem de dernek merkezimizin yer alacağı bina, bölgemizde gerçekten önemli bir ihtiyacı karşılayacak. Biz belediyeye yük olmak istemiyoruz. Bu projeler sadece bölgemizin değil, Yıldırım'ın da cazibesine katkı sağlayacak projeler" diye konuştu.

Çalışmalar başlıyor

Ev sahipliğinden dolayı BEKSİAD Başkanı Ömer Yıldız nezdinde sektör temsilcilerine teşekkür eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da birlikte hareket etmenin önemine işaret etti.

Birlikte hareket etmenin, şehrin geleceğine yön vermek için önemli olduğunun altını çizen Oktay Yılmaz, Yıldırım'da yer alan Vişne Ticaret Bölgesi'nin, Bursa'nın ve Türkiye'nin dünyaya açılan önemli bir kapısı olduğunu hatırlattı.

Yılmaz, "Biz buradan daha fazla nasıl istifade ederiz, sektöre daha fazla nasıl katkı koyarız diye çalışıyoruz. Biz elimizden geleni yapmaya hazırız. Yapılacak bir şey varsa birlikte karar verir ve yol alırız. Tek çatı altında yer alacak dernek merkezi ve anne-çocuk evi tarzındaki kreş için ekiplerimiz çalışacak. Yeni dernek yerinin, bu bölgedeki çalışanların ve yöneticilerin nefes alacağı bir yer olması gerekiyor. Bu detay da atlanılmamalı.23 Nisan için de birlikte bir şeyler yapabiliriz, bu konuyu da detaylandırmamız gerekiyor. Birlikte yapılacak işler üzerine biraz daha kafa yoralım. Bugüne kadar yapmış olduğunuz her türlü destek için de hepinize teşekkür ediyoruz; sizlerden Allah razı olsun" dedi.

Kaynak: Bültenler