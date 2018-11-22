Yeni Yaşını Kutlayan Emel Sayın'dan İlginç İstek: Doğum Günüm Hatırlanmasın
73 yaşına giren Yeşilçam'ın usta oyuncusu Emel Sayın, paylaştığı videoda artık doğum gününün hatırlanmamasını istediğini söyledi.
İlerleyen yaşına rağmen güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen Yeşilçam'ın Mavi Boncuk'u Emel Sayın, 73 yaşına girdi. Sayın, yeni yaşını takipçileri için hazırladığı bir video ile duyurarak artık doğum gününün hatırlanmasını istemediğini söyledi.
"DOĞUM GÜNÜNÜM HATIRLANMAMASINI İSTİYORUM"
Emel Sayın, çektiği videoda şunları söyledi: Bugün benim doğum günüm. Aslında ben hiç hatırlanmasın istiyorum artık. Ama mümkün olmuyor. Beni mutlu ediyorsunuz ama bütün arayanlara kutlayanlara, hediyeler, çiçekler gönderen herkese çok teşekkür ediyorum. Kendimi iyi hissediyorum. İnşallah güzel bir yaş olur.
Türk ses sanatçısı, müzik yorumcusu ve oyuncu Emel Sayın, 20 Kasım 1945'te doğdu.
YORUMLAR (5)
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halen LOKUM la kadin LOKUM . . .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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daha nice yıllara inşallah emel hanım. . . .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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SİYASET BÖYLE BİR ŞEYDİR ADAMI ATTAN İNDİRİR EŞEĞE BİNDİRİRCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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HİÇ ÖLMEYECEKMİŞ GİBİ ÇALIŞ YARIN ÖLECEKMİŞ GİBİ İBADET ETCevap Yaz 4 3 Yayından KaldırAHA: aha çıktı klavye tanrısıYayından Kaldır