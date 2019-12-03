Yeni yargı reformu HKÜ'de masaya yatırıldı

03.12.2019 12:39 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:45

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ve Kadem Gaziantep Temsilciliği iş birliği ile düzenlenen "Yeni Yargı Reformunun Getirdiği Değişiklik ve Yenilikler" konulu panel, HKÜ Hukuk Amfi 'de gerçekleştirildi. Panelde, yakın zamanda yürürlüğe giren "Yeni Yargı Reformu", konuşmacılar tarafından masaya yatırıldı.



Yeni Yargı Reformunun getirdiği değişiklikler ve yeniliklerin tartışıldığı panel, açılış konuşmalarıyla başladı. Panelin açılış konuşmalarını, AK Parti Milletvekili Dr. Derya Bakbak, HKÜ Rektör V. Prof. Dr. Edibe Sözen ve Kadem Gaziantep İl Temsilcisi Sabiha Doğan yaptı. Alanında uzman konuşmacıların konuştuğu programda, yeni yargı reformu enine boyuna tartışıldı. Gaziantep Baro Başkanı Av. Bektaş Şarklı'nında katıldığı etkinlikte, Prof. Dr. Talat Canbolat ve Av. Derya Yanık'ta konuşmalarını gerçekleştirdi. Panele, HKÜ Hukuk Fakültesi Akademisyenlerinin ve Öğrencilerinin ilgisi yoğun oldu.



"Adalet mülkün temelidir diye çıktığımız bir yol var"



Hasan Kalyoncu Üniversitesinin çok değerli bir üniversite olduğundan bahseden Ak Parti Milletvekili Dr. Derya Bakbak, "Adalet mülkün temelidir diye çıktığımız bir yol var. Bu yolda bu anlamda emin adımlarla yürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın kabulüyle birinci yargı reformumuzu bu anlamda kabul ettik. Bu yargı reformuyla birçok düzenlemeyi gerçekleştirdik. İkinci yargı reformumuzu da adalete erişirlik noktasında hazırlıyoruz. Kadınlar, çocuklar, hakimler, avukatlar ve terörle mücadele bu yargı reformunda geniş yer kaplıyor. Bu hafta çok önemli bir hafta, kadına seçme ve seçilme hakkının getirildiği hafta. Ben bu paneli bu anlamda çok anlamlı buldum. Çünkü geldiğimiz sürece baktığımız zaman, kadınlarla ilgili anayasa da çok önemli düzenlemeler oldu. İş kanunu ve aile mahkemeleri konusunda kadınlara yönelik önemli değişiklikler yapıldı. Anayasa da kadına karşı pozitif ayrımcılık ilkesi ve kadına yönelik şiddete karşı önemli düzenlemeler getirildi. Ben bu toplantıyı gerçekleştirdiği için Kadem Gaziantep İl temsilciğine ve şehrimizin önemli üniversitelerden biri olan Hasan Kalyoncu Üniversitesine teşekkür ederim" dedi.



"Yasalara baktığımızda akademinin gücünü görüyoruz"



Yeni Yargı Reformunu felsefi ve sosyolojik açıdan değerlendiren HKÜ Rektör V. Prof. Dr. Edibe Sözen de, "Kademle birlikte geçtiğimiz yıldan itibaren bir seri konferans, panel gerçekleştirdik. Hepsi de belli bir kamuoyu oluşturmaya vesile oldu. Ben getirilen değişikliklere biraz felsefi ve sosyolojik açıdan bakıyorum. Modern dünyanın da eleştirildiği bir dünyada yaşıyoruz. Bu çıkan yasaları artık yorumluyoruz. Yasa koyucular ve yorumcular. Yasalar anlamında akademinin gücünü de görmek mümkün. Bir yasa sadece çıkmakla kalmıyor, öncelikli olarak entellektüellerin ve akademisyenlerin filtresinden geçip yorumlanıyor. O anlamda bu tür panellerin kamuoyu oluşturması açısından ve yorumlaması açısından önemsiyorum" ifadelerini kullandı.



"Ana gündem maddemiz; kadın, demokrasi ve insan hakları"



Kadem Gaziantep İl Temsilcisi Sabiha Doğan ise, "Kadem Gaziantep olarak kuruluşundan bugüne kadını merkezine alan bir bakış açısıyla var olmaya devam ediyoruz. Ana gündem maddemiz; kadın, demokrasi, insan hakları ve yaşamsal öğeler. Hayatın yarısını oluşturan kadınlar üzerinden çalışan bir sivil toplum oluşumundan bahsediyoruz. Toplumun yarısını oluşturan kadına dokunduğunuz zaman topluma dokunmuş oluyorsunuz. Biz bu anlamda insanların çok fazla gitmediği yerlere de giden bir sivil toplum kuruluşuyuz. Üniversitelerde gençlerle birlikte kadem ailesi olarak yola devam ediyoruz. Bugün kü konu kademin demokrasiyle ilişkisi olan bir konu. Biz de demokrasi kavramını önemseyen bir kuruluş olarak bu organizasyonu gerçekleştirmek istedik. Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.



Yeni yargı reformunun uzman konuşmacılarla tekrardan yorumlandığı panel, katılımcıların ve konuşmacıların beraber çektirdikleri toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA