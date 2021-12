Yeni Wonder Woman Oyunu Duyuruldu

Fear ve Shadow of Mordor gibi oyunların yapımcısı Monolith Games, yeni bir Wonder Woman oyunu üzerinde çalışıyor.

Oyun dünyasının en prestijli ödüllerinin dağıtıldığı The Game Awards'ta bu yıl da pek çok yeni oyun duyurusuyla karşılaştık. Alan Wake 2 ve Senua's Saga: Hellblade II gibi oyuncuların önceden bir şekilde bildiği oyunların yanı sıra, Star Wars Eclipse gibi kimsenin tahmin edemediği ve ilk defa duyduğu yeni oyunlar da The Game Awards'da oyuncularla paylaşıldı. Paylaşılan yeni oyunlardan birisi de Monolith'in geliştirdiği Wonder Woman oyunu oldu.

Hakkında pek fazla detay paylaşılmasa da yapılan açıklamada oyunun açık dünyada geçen üçüncü şahıs kamera açısına sahip tek kişilik bir aksiyon macera oyunu olduğu belirtildi. Square Enix'in Marvel's Avengers faciasından sonra açık dünyada geçen tek kişilik bir süper kahraman oyununa kimsenin itiraz edeceğini düşünmüyorum. Oyunda ayrıca Shadow of War'dan alışık olduğumuz Nemesis Sistemi de yer alacak.

Eğer Shadow of War oynadıysanız Nemesis sisteminin ne olduğunu çok iyi biliyorsunuz demektir. Kısaca açıklamak gerekirse oyundaki düşmanlarınız ile aranızda gerçek bir ilişki geliştirmenizi sağlayan ve yaptığınız şeyler ile de geliştirdiğiniz ilişkinin farklı yönlere evrilmesini sağlayan bir sistem Nemesis sistemi. Normal oyunlarda çabuk bir şekilde alt edip geçeceğiniz ve bir daha göremeyeceğiniz düşmanları alıp onlara kişilik veren ve sizin için sıradan bir düşmandan çok daha fazlası haline gelmelerini sağlayan bir sistem. Siz açık dünyada görev yapıp güçlenirken sizin düşmanlarınız da çeşitli şeyler yaparak güçleniyor ve tıpkı sizin kendi maceranızı yaşamanız gibi onlar da kendi maceralarını yaşıyor.

Shadow of War'da çok başarılı bir şekilde çalışmış olan bu sistemin yeni oyunda nasıl uygulanacağı şimdilik merak konusu. Monolith oyunun geliştirilme sürecinde Warner Bros ile beraber çalışacak. Oyunun ne zaman çıkacağı ise şimdilik belirsiz.

