Yeni Türkü öğretmenler için söyleyecek

Türkiye'nin önemli müzik gruplarından Yeni Türkü, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Yeşilyurt'taki Mustafa Necati Kültür Merkezi'nde sahne alacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi gelecek nesillerin yetişmesine katkı sunan öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü özel bir konserle kutlayacak. Ücretsiz konser 24 Kasım'da 20. 00'de başlayacak. 40 yılı aşkın süredir şarkılarıyla iz bırakan müzik grubu Yeni Türkü'nün sahne alacağı konser, Türkiye'de milli eğitimin mimarlarından ve Atatürk'ün yakın düşünce arkadaşı Mustafa Necati'nin adıyla taçlanan Yeşilyurt semtindeki kültür merkezinde yapılacak. QR kodlu biletler 22 Kasım Pazartesi günü 13. 00'ten itibaren "kultursanat. izmir. bel. tr" üzerinden alınabilir.

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