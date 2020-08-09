YENİ TÜRKÜ COŞKUSU Türkiye'nin eski ve saygın müzik gruplarından Yeni Türkü, Aqua Florya AVM ve Hayal Kahvesi ev sahipliğinde Aqua Florya Açıkhava sahnesin de gerçekleşen yaz konserleri kapsamın da sevenleri ile bir araya geldi.

Ünlü grup solisti Derya Köroğlu, sevenlerini 'Fırtına' şarkısıyla konserine başlarken, " uzun zaman oldu sizlerden ayrı kalalı, buradan da gördüğüm kadarıyla çok özleşmişiz. Allah bir daha böyle şeyler yaşatmasın ülkemize" diye konuştu. Sevilen grup, klasikleşmiş şarkılarıyla dinleyenlere coşku dolu anlar yaşattı. Solist Derya Köroğlu, konser süresince Fırtına, Maskeli Balo, Eyvallah, Çember, Olmasa Mektubun, Vira Vira, Aşk Yeniden, Destina, Yedi Kule, gibi sevilen şarkıları seslendirirken, konsere gelen sevenleri ise hep bir ağızdan eşlik etti.& ;

Kaynak: Snob Magazin