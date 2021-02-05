Rüzgar Çetin, katıldığı doğum gününde davetinde hakkındaki "Partiye katıldı" haberlerini yalanladı

Bir arkadaşının çocuğunun parkta düzenlenen doğum günü etkinliğine katılan Rüzgar Çetin, geçtiğimiz günlerde partiden çıkarken görüntülenmesiyle ilgili "Partinin olduğunu eve arkadaşıma yardım etmek için gitmiştim, partide ise sadece tenis maçı izledim" dedi. Çetin'in hakkındaki haberleri bile bir partide yalanlanması şaşkına çevirdi.

Yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin, önceki gün bir arkadaşının çocuğu için Etiler'deki çocuk parkında düzenlediği doğum günü partisine katıldı. Parti çocuk için yapılmasına rağmen davetlilerin çoğu yetişkindi ve birçoğunda da maske yoktu.

"PARTİ EVİNDE TENİS MAÇI İZLEDİM"

Muhabirlerle sohbet eden Rüzgar Çetin, hakkında çıkan "parti" haberlerine de "Sadece bir kere taksiyle partinin gerçekleştiği eve, arkadaşıma yardıma gitmiştim, o kadar. Tam o sırada kapıdaki kameraman arkadaşlar gördü. Daha sonra haberi yapılan partide ise evde tenis maçı izliyordum. Haber çıkınca şoke oldum" diyerek tepki gösterdi. Çetin'in kuralları hiçe saydığı davette hakkındaki parti haberlerini yalanlaması "Yaptığıyla dediği bir birbirini tutmuyor" yorumlarına neden oldu.

Rüzgar Çetin, modacı Raisa Sason ile sohbet ederken objektife yansıdı. Her ikisinde de maske yoktu.

Kaynak: Hürriyet