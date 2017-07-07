Yeni Transferler Sağlık Kontrolünden Geçti

Samsunspor'un yeni transferleri Çağrı Ortakaya ve Ufuk Budak, sağlık kontrolünden geçti.



Elazığspor'dan transfer olan Çağrı Ortakaya ve Manisaspor'dan transfer olan Ufuk Budak yapılan testler ve muayeneler sonucunda sağlık kontrolleri sonrası yeni sezon hazırlıkları için takım arkadaşları ile beraber idmanlara başladı. Kırmızı-beyazlı oyuncuların öncelikle kan değerlerine bakıldı, VM Medical Park Samsun Hastanesi'nin uzman doktorları tarafından EKG, kardiyoloji, ortopedi ve dahiliye muayenelerinden geçen futbolcuların, sağlık kontrolleri tamamlandı. - SAMSUN