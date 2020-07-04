Yeni Test Drive Oyunu Haftaya Duyurulacak
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Yeni Test Drive Oyunu Haftaya Duyurulacak

Uzun bir süre sonra yeni Test Drive oyunu göreceğimiz gün geliyor. Kylotonn tarafından geliştirilmekte olan yeni oyun, önümüzdeki salı günü resmi olarak duyurulacak.

Yeni Test Drive Oyunu Haftaya Duyurulacak
04.07.2020 13:39 | Son Güncelleme: 04.07.2020 14:31

Uzun bir süre sonra yeni Test Drive oyunu göreceğimiz gün geliyor. Kylotonn tarafından geliştirilmekte olan yeni oyun, önümüzdeki salı günü resmi olarak duyurulacak. Yarış oyunu sevenlerin gönlünde her daim ayrı bir yere sahip olan Test Drive serisi, 2012 yılında PC, PlayStation 3 ve Xbox 360 için satışa sunulan Test Drive: Ferrari Racing Legends sonrasında derin bir sessizliğe gömülmüştü.

2016 yılı itibarıyla Kylotonn stüdyosuna emanet edilmişti seri ama bu zamana kadar WRC ve TT Isle of Man dahil birçok farklı yarış oyunu geliştirmiş olmasına rağmen Test Drive serisinin adının anılmamış olması ise kafaları karıştırmıştı. Haliyle gelecekte yeni bir Test Drive oyunu görüp görmeyeceğimiz konusunda şüpheye düşmüştük.

Yeni Test Drive Oyunu Ne Zaman Çıkacak?

Serinin hakları, bildiğiniz gibi BigBen Group şirketinin elinde bulunuyor. Şubat ayı içerisindeki isim değişikliği sonrasında, Nacon olarak anılmaya başlanmıştı. Bu isim değişikliğinden bir ay kadar sonra da bizi heyecanlandıracak yeni bir açıklama yapılmıştı. Nacon Yayın Başkanı Benoit Clerc, Mart ayının başlarında yeni bir Test Drive oyunu üzerinde çalışıldığını doğrulamıştı. Ne var ki adı ve çıkış platformları dahil hiçbir detay verilmemişti.

Resmi açıklamanın üzerinden geçen dördüncü ayda, yeni Test Drive ile tanışmaya artık çok yakın olduğumuzu söyleyelim. Dün serinin Twitter hesabı üzerinden yapılan bir paylaşım ile 7 Temmuz 2020 TSİ 20: 00 sıralarında başlayacak olan Nacon Connect canlı yayını duyuruldu. Bu canlı yayın sırasında da yeni Test Drive oyununun tanıtımı yapılacak.

We're back! ???? #NaconConnect 7th July pic.twitter.com/30tNhs5z4C

— Test Drive (@testdrive) July 3, 2020

Nacon tarafından yayınlanacak ve Kylotonn tarafından geliştirilmekte olan oyunun, Fransız stüdyonun gelmiş geçmiş en büyük oyunu olacağı söyleniyor. Bakalım aradan geçen sekiz yılın sonunda, karşımıza nasıl bir oyun çıkacak? Gelişmeleri yakından takip edeceğiz.

Kaynak: Tamindir

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