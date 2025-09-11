Haberler

Yeni Sivas İl Emniyet Müdürü kim oldu? Sivas İl Emniyet Müdürü Ahmet Alağaçlı kimdir?

Yeni Sivas İl Emniyet Müdürü kim oldu? Sivas İl Emniyet Müdürü Ahmet Alağaçlı kimdir?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Resmî Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında önemli bir revizyon gerçekleşti. Karara göre 37 ilin emniyet müdürü farklı illerde görevlendirildi, 22 emniyet müdürü ise merkeze çekildi. Bu gelişmeler sonrası dikkat çeken sorulardan biri de şu oldu: Sivas'ın yeni İl Emniyet Müdürü kim? Göreve getirilen Ahmet Alağaçlı'nın mesleki serüveni ve yaşam öyküsü nedir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmî Gazete'de yayımlanan kararname kapsamında Emniyet teşkilatında geniş çaplı bir değişim yapıldı. Düzenleme doğrultusunda 37 ilin emniyet müdürü değiştirilirken, 22 emniyet müdürü de merkez teşkilatında yeni görevler üstlendi.

YENİ SİVAS İL EMNİYET MÜDÜRÜ KİM OLDU?

Yeni Sivas İl Emniyet Müdürü Ahmet Alağaçlı oldu.

İşte karar:

Yeni Sivas İl Emniyet Müdürü kim oldu? Sivas İl Emniyet Müdürü Ahmet Alağaçlı kimdir?


SİVAS İL EMNİYET MÜDÜRÜ AHMET ALAĞAÇLI KİMDİR?

Sivas İl Emniyet Müdürü Ahmet Alağaçlı hakkında bilgiler güncelleniyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Korona kabusu yeniden hortladı! Vakalar patladı, uzmanlardan maske uyarısı geldi

Milyonları öldüren kabus yeniden hortladı, kötü haberi uzmanlar verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hasan Ali Kaldırım'ın yeni adresi 1. Lig

Amed'den bomba transfer! Yıllarca Fener'de oynayan yıldızı aldılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.