Yeni Sivas İl Emniyet Müdürü kim oldu? Sivas İl Emniyet Müdürü Ahmet Alağaçlı kimdir?
Resmî Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında önemli bir revizyon gerçekleşti. Karara göre 37 ilin emniyet müdürü farklı illerde görevlendirildi, 22 emniyet müdürü ise merkeze çekildi. Bu gelişmeler sonrası dikkat çeken sorulardan biri de şu oldu: Sivas'ın yeni İl Emniyet Müdürü kim? Göreve getirilen Ahmet Alağaçlı'nın mesleki serüveni ve yaşam öyküsü nedir?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmî Gazete'de yayımlanan kararname kapsamında Emniyet teşkilatında geniş çaplı bir değişim yapıldı. Düzenleme doğrultusunda 37 ilin emniyet müdürü değiştirilirken, 22 emniyet müdürü de merkez teşkilatında yeni görevler üstlendi.
YENİ SİVAS İL EMNİYET MÜDÜRÜ KİM OLDU?
Yeni Sivas İl Emniyet Müdürü Ahmet Alağaçlı oldu.
İşte karar:
SİVAS İL EMNİYET MÜDÜRÜ AHMET ALAĞAÇLI KİMDİR?
Sivas İl Emniyet Müdürü Ahmet Alağaçlı hakkında bilgiler güncelleniyor.