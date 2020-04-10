Yeni Silent Hill'in, On Sekiz Aydır Geliştirildiği İddia Edildi
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Sony, Hill, Teknoloji

Yeni Silent Hill'in, On Sekiz Aydır Geliştirildiği İddia Edildi

Oldukça uzun zamandır sessizliğin hakim olduğu Silent Hill kasabasından, son aylarda epey bir ses gelmeye başladı. Bildiğiniz gibi bir süre öncesine kadar

10.04.2020 23:51 | Son Güncelleme: 10.04.2020 23:51
Yeni Silent Hill'in, On Sekiz Aydır Geliştirildiği İddia Edildi

Oldukça uzun zamandır sessizliğin hakim olduğu Silent Hill kasabasından, son aylarda epey bir ses gelmeye başladı. Bildiğiniz gibi bir süre öncesine kadar iki farklı Silent Hill projesi için bir takım iddialar ile karşılaşmıştık. Bu iddialar sonradan Konami temsilcisi, Rely on Horror ekibine yaptığı açıklamada, bahsi geçen iddialardan haberdar olduklarını ama hiçbirinin doğru olmadığını söyleyerek bizleri derinden üzmüştü. Ancak bunun aksinin iddia edildiği yeni bir gelişme yaşandı.

Bu seferki iddia ResetEra forumlarındaki tanıdık bir isimden, yine Dusk Golem tarafından ortaya atılmış. Kendisi sizinle daha önceden paylaştığım bir iddiayı da ortaya atmıştı. Bu iddianın detaylarına bakacak olursak, aslında Konami tarafından yalanlanan iddia üzerinde ısrarcı olduğunu göreceksiniz. Ne var ki birkaç küçük yeni detay daha bulunuyor.

Yeni Silent Hill Sony bünyesinde geliştiriliyor!

Dusk Golem, Konami ile Sony arasındaki ortaklığın gerçek olduğunu söylüyor. Dediğine göre Keiichiro Toyoma yeni bir korku oyunu yapmak istemiş. Sony her ne kadar bunu dert etmemiş olsa da, Siren veya yepyeni bir fikri mülkiyet olması durumunda, geçmişteki performansından dolayı ayrılan bütçeyi düşük tutma eğilimindeymiş.

Bunun sonrasında Konami iki yeni Silent Hill oyunu için geliştirici arayışına girince, haberi alan Sony de halen geliştirici arayışında olan Japon yayıncıyla irtibata geçmiş. Bu sayede Toyoma, yapmayı istediği yeni Silent Hill oyunu için gereken bütçeye kavuşmuş. Dusk Golem, anlaşmanın 2019 yılının başlarında sağlandığını ve yeni Silent Hill oyununun SIE Japan Studio çatısı altında geliştirilmeye başlandığını söylüyor. Ekibe ayrıca Akira Yamaoka ve Masahiro Ito gibi önemli isimler de katılmış.

Konami ve Sony bütçe konusunda da ortak anlaşmaya varmışlar. Oyun SIE Japan Studio çatısı altında geliştirilirken Konami ise kısmı olarak fon sağlayacak ve satılan kopya başına pay alacakmış. Bununla birlikte pazarlama dahil hiçbir şey için ödeme yapmak zorunda da kalmayacakmış.

Bakalım bu yeni bir boyut kazanmış olan mevcut iddiaya karşılık Konami ve Sony cephesinden nasıl geri dönüşler yapılacak? Muhtemelen tekrardan yalanlanacaktır. Belki hiçbir şey de söylenmeyebilir. Bekleyelim ve görelim.

Kaynak: Tamindir

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