Yeni sevgilisiyle ilk kez Bodrum'da görüntülendi
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Yeni sevgilisiyle ilk kez Bodrum'da görüntülendi

Yeni sevgilisiyle ilk kez Bodrum'da görüntülendi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Meslektaşı Uraz Kaygılaroğlu ile beş yıllık evliliği 2019'da biten oyuncu Melis İşiten, yeni sevgilisi Sergen Deveci ile ilk kez objektiflere yakalandı.

Son olarak 'Maraşlı' dizisinde rol alan Melis İşiten, 2014 yılında nikah masasına oturduğu Uraz Kaygılaroğlu ile 2019 yılında yollarını ayırmıştı.

Posta'dan Ali Keser'in haberine göre; 32 yaşındaki oyuncunun, kısa bir süre önce Sergen Deveci ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Aşıklar ilk kez objektiflere takıldı.

Sosyal medyada çektiği videolar ile ünlenen Deveci ile İşiten, Bodrum tatiline çıktı. İkili, önceki gün Yalıçiftlik'te bir beach'teydi.

İşiten, yaklaşık beş saat şezlongta yatıp güneşlendi. Akşam üzeri serinlemek için suya giren çift, köpekleriyle suda oynadı.

Tatil günlerinde Bodrum'da denizin ve güneşin keyfini çıkaran güzel oyuncu, formda görüntüsüyle dikkat çekti.

Yeni sevgilisiyle ilk kez Bodrum'da görüntülendi
Yeni sevgilisiyle ilk kez Bodrum'da görüntülendi
Yeni sevgilisiyle ilk kez Bodrum'da görüntülendi

Kaynak: Snob Magazin

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