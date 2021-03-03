Yeni şarkı kliplendi

Şarkısının sözleri Hakkı Yalçın, müziği ise Coşkun Kıvılcım'a ait. Sevilen'in yeni şarkısının klip yönetmenliğini Turgay Ceylaner üstlenirken görüntü yönetmeni ise Elif Ceylaner oldu.

Şarkısının sözleri Hakkı Yalçın, müziği ise Coşkun Kıvılcım'a ait. Sevilen'in yeni şarkısının klip yönetmenliğini Turgay Ceylaner üstlenirken görüntü yönetmeni ise Elif Ceylaner oldu. Doğa içinde bir performans sergileyen Sevilen'in klip çekimi yaklaşık 14 saat sürdü.

Kaynak: Hürriyet