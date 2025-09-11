Yeni Sakarya İl Emniyet Müdürü kim oldu? Sakarya İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Resmî Gazete'de yayımlanan kararnameyle Emniyet teşkilatında önemli bir revizyon yapıldı. Bu düzenleme kapsamında 37 ilin emniyet müdürü değiştirildi, 22 emniyet müdürü ise merkez teşkilatında farklı görevlere getirildi.

YENİ SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ KİM OLDU?

Yeni Sakarya İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka oldu.

İşte karar:

SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ MEHMET ÖMÜR SAKA KİMDİR?

12.02.1972 yılında Malatya ili Akçadağ ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğretimini burada tamamladı. 1994 yılında Polis Akademisi'nden mezun oldu. Muğla-Elazığ-Gümüşhane-Antalya-Ankara ve Diyarbakır illerinde görev yaptı.

13.01.2021 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulu Kararı ile 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etti.

Polis Başmüfettişi olarak görev yapmakta iken 01.08.2023 tarih 2023/355 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile atandığı Kars İl Emniyet Müdürlüğü görevine 14.08.2023 tarihinde başladı. Evli ve 2 çocuk babasıdır.