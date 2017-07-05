Yeni· Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi·nde Sona Gelindi

Samsun Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Süleyman Sırrı Kılıç, inşaatı tamamlanarak önümüzdeki aylarda hizmete girmesi planlanan 200 yataklı yeni Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde incelemelerde bulundu.



Poliklinik ve servis katlarında incelemelerde bulunan Kılıç, hastane inşaatının geçici kabul aşamasına geldiğini, geçici kabulü müteakip hastanenin yeni binaya taşınacağını söyledi.



Kılıç, ihalesi 2008 yılında yapılan ve firma kaynaklı problemler nedeniyle tamamlanması geciken yeni Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde sona gelinmesiyle şehre ve bölgeye nitelikli ruh sağlığı hizmeti sunulacak bir tesise kavuşmanın sevinci ve mutluluğunun yaşandığını ifade etti.



Eski binada sağlık hizmetlerinin zor fiziki şartlarda sunulduğunu belirten Kılıç, hizmetin kalite ve standartlara uygun modern bir mekanda verilecek olmasının hasta ve yakınlarının memnuniyeti ile bakanlığın sağlıkta dönüşüm politikalarına katkı sağlayacağına inandığını vurguladı.



Yeni hastane binası ve açık alanlarında, servislerde, bekleme, dinlenme ve hobi alanlarında ruh sağlığı ve hastalıkları konseptine uygun bilimsel nitelikte dizayn çalışması yapıldığını aktaran Kılıç, tefrişatın bu doğrultuda ivedilikle tamamlanacağını kaydetti.



Söz konusu çalışmalar ile geçici kabul sürecinin normal seyrinde gitmesi halinde en geç eylül ayı gibi hizmete girmesi planlanan yeni hastanede bölgede olmayan Çocuk Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezinin (ÇAMATEM) de faaliyete geçeceğini bildiren Kılıç, merkezde 18 yaş altı tedavi gören hastaların refakatçileri ile kalabileceği özel alanlar ihdas edileceğini kaydetti.