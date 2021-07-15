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Yeni proje yolda

Yeni proje yolda
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Soner Sarıkabadayı, İdo Tatlıses, Ediz, Murat Boz gibi bir çok sanatçıyla çalışan genç aranjör & DJ Osman Çetin sahneler de de fırtına gibi esmeye hazırlanıyor...

Yaptığı şarkılar milyonlar dinlenen Aranjör & DJ Osman Cetin, son yaptığı feat çalışmalarla da adın dan sıkça söz ettiriyor. Soner Sarıkabadayı, İdo Tatlises, Ediz, Murat Boz gibi bir çok sanatçıyla çalışan Osman Çetin sahneler de de fırtına gibi esmeye hazırlanıyor.

Hem kendi yaptığı şarkılardan, aynı zaman da günümüz yeni jenerasyonu müziğini harmanlayıp, güzel enerjik ve yenilikçi bir show programı yapmaya hazırlanıyor. Yakın zaman da bir çok yeni projeye imza atacak Çetin, belliki muzik piyasasında adından sıkça söz ettirecek.

Yeni proje yolda
Yeni proje yolda

Kaynak: Snob Magazin

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