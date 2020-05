Yeni Prince of Persia için Alan Adı Kaydı Yaptırıldı

Yıllardan sonra, en nihayetinde yeni bir Prince of Persia oyunu göreceğiz. Ubisoft, seri ile ilgili yeni bir alan adı kaydı yaptırdı.

Fransız yayıncı şu aralar Watch Dogs: Legion, Tom Clancy's oyunları Ghost Recon: Breakpoint, Rainbow Six: Quarantine ve The Division 2, Gods & Monsters, Skulls & Bones, Beyond Good & Evil 2 ve yeni duyurulan Assassin's Creed Valhalla ile meşguliyetini sürdürüyor. Her biri kaliteli oyunlar ama geri planda yeni bir oyununu görmeyi istediğimiz iki seri var: Prince of Persia ve Splinter Cell. Her iki seri için de şimdiye kadar resmi bir açıklama yapılmış değildi. Elbette odadan kaçma oyunu olan Prince of Persia: The Dagger of Time hariç ki onu seriden saymıyoruz.

Prince of Persia 6 Geliyor

İlk oyunu 1989 yılında çıkmış olan serinin son ana oyunu 2010 yılında çıkmış olan Prince of Persia: The Forgotten Sands idi. Yani seri on yıldır derin bir uykuda yatıyor. Aradan geçen on yıllık süreçte de sadece nihayete eremeyen söylentiler duymuştuk. Bu durum yakın bir zamanda değişebilir.

Geçtiğimiz günlerde duyurusu yapılan Assassin's Creed Valhalla oyununun adı, resmi olarak saatler öncesinde Gandi.net üzerinden yapılan alan adı kaydı ile ortaya çıkmıştı. Şimdi benzer bir durum Prince of Persia için oldu. Aynı site üzerinde bu defa princeofpersia6.com adıyla bir alan kaydının yapılmış olduğu ortaya çıktı. Kaydın 4 Mayıs 2020 tarihinde yani dün yapılmış olduğu görülebiliyor.

Henüz Ubisoft konu ile ilgili olarak bir açıklama yapmış değil ama bildiğiniz gibi 7 Mayıs 2020 Perşembe günü TSİ 18: 00 sıralarında başlayacak bir Inside Xbox programı var. Fransız yayıncı bir ihtimal yeni Prince of Persia oyununu bu program sırasında duyurabilir. Belki de iptal olan E3 2020 yerine düzenlemeye planladığı kendi etkinliği sırasında da bir duyuru gelebilir. Bekleyelim ve görelim.