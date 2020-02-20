: Yeni partinin ertelenmesi Babacan'ı kızdırınca, devreye Abdullah Gül girdi

20.02.2020 11:58 | Son Güncelleme: 20.02.2020 12:19

Ali Babacan'ın siyasi hayatına başlaması beklenen yeni partisi 3'üncü kez ertelenmişti. Bu ertelemelerin kamuoyunda olumsuz bir algı oluşturması sebebiyle Ali Babacan'ı kızdırdığı ve bu nedenle Abdullah Gül'ün devreye girdiği öne sürüldü. Babacan'ın ikna etme konusunda sorun yaşadığı bazı isimleri Gül'ün ikna edeceği söylentisi yayıldı.

"ACELE EDİN" TALİMATI

Yeni partinin mart ayında kamuoyuna ilan edilmesi beklenirken, Babacan'ın yaşanan ertelemelerin olumsuz bir algı oluşturması nedeniyle sinirli olduğu ve kurmaylarına 'acele edin' talimatı verdiği öne sürüldü.

"KADROMUZ GÜÇLÜ"

Yeniçağ'da yer alan habere göre; Ali Babacan'ın kurucular kurulu üyeleri arasında yer alması beklenen bir isim yaptığı açıklamada, "Partimiz kurulduğunda önemli bir iş yapmış olacağız. Kadromuz güçlü. Ancak bazı nedenlerden dolayı ilan tarihimizi ertelemek zorunda kaldık. Kısa bir süre sonra resmen partimizin kurulduğunu ilan edeceğiz. Hazırlıklarımız tamamlanmak üzere" diye konuştu.

"BABACAN SİNİRLİ"

Ali Babacan'ın partinin kuruluşunun ertelenmesi nedeniyle sinirli olduğunu belirten Babacan'a yakın isim, "Ali Bey parti kuruluşunda üst üste çıkan aksaklar nedeniyle sinirli. Bizlere elimizi çabuk tutmamız konusunda kesin talimat verdi. Bu doğrultuda çalışmalarımızı hızlandırdık. Umuyorum ki en kısa zamanda çalışmalarımızı noktalayarak, Türk siyasi hayatına önemli bir partiyi kazandırmış olacağız" ifadelerini kullandı.

ABDULLAH GÜL DEVREDE

Öte yandan, Babacan'ın ikna etme konusunda sorun yaşadığı bazı isimler için devreye, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün girdiği ve Gül'ün bu isimlerle telefon görüşmeleri gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Gül'ün konuştuğu isimlere, "Babacan'ın partisinin başarılı olacağına inanıyorum, bu nedenle partide yer almanız sizin açınızdan kazanç olacaktır" dediği iddia edildi.

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