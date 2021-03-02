Son dakika haberi: KASTAMONU - Yeni normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitime başlandı
Son dakika gündem haberi... Şehit Erkan Kendirci İlkokulu binasının dış/genel planı Okul bahçesinde toplanan öğrenciler Öğrencilerin sınıflara alınması Sınıf sıralarında oturan öğrenciler KASTAMONU - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre, orta riskli iller arasında yer alan Kastamonu'da,...
Şehit Erkan Kendirci İlkokulu binasının dış/genel planı
Okul bahçesinde toplanan öğrenciler
Öğrencilerin sınıflara alınması
Sınıf sıralarında oturan öğrenciler
KASTAMONU - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre, orta riskli iller arasında yer alan Kastamonu'da, okullarda yüz yüze eğitime başlandı. Şehit Erkan Kendirci İlkokulu'nda ders zili çaldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu