Son dakika haberi: KASTAMONU - Yeni normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitime başlandı
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Son dakika haberi: KASTAMONU - Yeni normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitime başlandı

02.03.2021 09:18 | Son Güncelleme: 02.03.2021 09:54

Son dakika gündem haberi... Şehit Erkan Kendirci İlkokulu binasının dış/genel planı Okul bahçesinde toplanan öğrenciler Öğrencilerin sınıflara alınması Sınıf sıralarında oturan öğrenciler KASTAMONU - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre, orta riskli iller arasında yer alan Kastamonu'da,...

Şehit Erkan Kendirci İlkokulu binasının dış/genel planı

Okul bahçesinde toplanan öğrenciler

Öğrencilerin sınıflara alınması

Sınıf sıralarında oturan öğrenciler

KASTAMONU - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre, orta riskli iller arasında yer alan Kastamonu'da, okullarda yüz yüze eğitime başlandı. Şehit Erkan Kendirci İlkokulu'nda ders zili çaldı.

Son dakika haberi: KASTAMONU - Yeni normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitime başlandı
Son dakika haberi: KASTAMONU - Yeni normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitime başlandı
Son dakika haberi: KASTAMONU - Yeni normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitime başlandı
Son dakika haberi: KASTAMONU - Yeni normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitime başlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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