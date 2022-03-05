Yeni nesil sosyal içerik platformu GZT yenilendi

Yerli bir haber uygulaması olarak öne çıkan GZT, güncellenen versiyonuyla daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor. 'Haber deneyimini şimdi güncelle' mottosuyla yeni versiyonunu duyuran marka, eklenen özellikleriyle, kaliteli içerikler sunan alt markalarıyla, sosyal medya diliyle hazırlanan nitelikli haberleriyle, özgün video içerikleri ve infografikleriyle iddiasını sürdürüyor.

Albayrak Medya'nın dijital medya markası GZT güncellendi. Platformun Yayın Yönetmeni Doğukan Gezer, yenilemeye ilişkin bilgi vererek hedeflerini anlattı. Gezer, çok kısa sürede Türkiye'nin en çok tercih edilen haber uygulamalarından biri olduklarını söyledi.

GZT'nin yenilenen yüzü ve geliştirilen özellikleri arasında tüm gelişmelere yönelik anlık bildirimler, kanal takip etme, deneyim özelleştirme, editörlerle yorum paylaşımı ve sohbet imkanı gibi özellikler bulunuyor. Aynı zamanda gelişmiş profil tercihleriyle 'kaldığın yerden devam et' seçeneği, gazete manşetlerini anında takip edebilme seçeneği, kaliteli fotoğraf ve videolarla artırılmış kullanıcı deneyimine ek gece modu, beğeni ve kaydetme özellikleriyle geçmişe dönük tarama şansı da sunuluyor. Kullanıcılar sürekli güncellenen manşetleri ile gündemi sıcağı sıcağına takip edebiliyor. Güncel hava durumu, ligler hakkında bilgi, döviz ve asetler odaklı ekonomi chart'ları bulunuyor.

"GÜNLÜK 5 MİLYON KİŞİYE TEMAS EDİYORUZ"

Ürettikleri özgün içerikleri insanların sıkça kullandığı sosyal medya uygulamaları üzerinden takipçilerine ulaştırdıklarını belirten Gezer, "GZT günlük 5 milyon kişiye temas ediyor, böylesine geniş bir kitlenin önemine dikkat çekmek isterim. Sosyal medya mecraları yapıları itibariyle içerik oluşturucular tarafından ayakta kalıyor. Dijital dünyada özel içerik platformları yakın gelecekte çok daha önemli birer oyuncu olacak. Biz de bu vizyonla GZT'yi bir platform olarak kurguladık ve yatırımlarımızı da buna göre yapıyoruz" dedi.

TEK BİR UYGULAMAYLA HER ŞEY ELİNİZİN ALTINDA

GZT'nin haber ve bilgiye dair içerikleriyle fark oluşturmaya devam edeceğini anlatan Gezer, "GZT imzasıyla yayınladığımız içeriklerin dijital medya diliyle hazırlanıyor oluşu bizi diğer tüm platformlardan ayıran en önemli özelliklerden biri. Yeni güncellenen uygulamamızla hem dijital markalarımız hem de kurumumuz bünyesinde yayıncılığını sürdüren dergilerin dijital yansımalarına erişim çok daha kolay olacak. Uygulamamızda 20'yi aşkın markayla okuyucularımızı karşılıyor olacağız" ifadesini kullandı.

DİJİTAL MECRALARDA 'GÜVEN' HİÇ OLMADIĞI KADAR ÖNEMLİ

Dünyanın son dönemlerde yaşadığı kimi olayların hem klasik medya anlayışı hem de dijital medya dünyası için önemli bir sınav olduğunu aktaran Gezer, "Hemen herkesin 'mobil bir gazeteci' olabildiği günümüzde bilerek ya da bilmeyerek üretilen hatalı içerikler çok büyük bir hızda dolaşıma giriyor. Yalan bir kez yayıldığı zaman siz onun doğrusunu ne kadar yazsanız da etkisi sınırlı kalıyor. Bu durum bize güvenilir haber uygulamalarının önemini hatırlattı. Ayrıca son zamanlarda şahit olduğumuz kimi örnekler, sosyal medyaların algoritma ve ideolojik tavrına karşı yerli bir haber uygulamasının ne denli elzem olduğunu göstermesi açısından oldukça değerli. Tamamen yerli bir platform olan GZT uygulaması hem bu tür zorlu anlarda okuyucular için 'güvenli bir liman' olacak hem de klasik bir haber uygulaması ya da klasik bir sosyal medya uygulaması olmadığı için çok farklı kitlelere hitap edebilecek" diye konuştu.

KİMİ ÖZEL İÇERİKLERE UYGULAMADAN ERİŞİLECEK

GZT uygulamasının güncellenen yeni haliyle çok daha geniş kitlelere ulaşacağını dile getiren Gezer, uygulamanın tercih edilmesi için öne çıkan unsurlar olduğunu söyledi. Albayrak Medya bünyesindeki tüm medya markalarının dijital içeriklerinin öncelikle uygulama üzerinden okuyucuyla buluşacağına işaret eden Gezer, "Ayrıca sosyal medyada yer almayan birçok özel içeriğimize de sadece uygulama üzerinden erişilecek"dedi.

Demirören Haber Ajansı - Kültür Sanat