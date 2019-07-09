Yeni Mitsubishi Lancer Evo'nun 'Bu mudur?' Dedirten Konsepti Ortaya Çıktı

Mitsubishi'nin şimdiye kadar çıkardığı otomobiller arasında muhtemelen en efsanevi olanı Lancer Evolution serisi idi. 2016 yılında üretimine son verilen spor sedan, yerini firmanın yoğun ilgi gösterdiği SUV araçlara bırakmıştı. Bazı söylentilere göre Eclipse'in başına gelen Lancer Evo'nun da başına gelecek ve araç, SUV olarak yeniden doğacaktı. Son gelen haberlere göre ise Mitsubishi, Renault-Nissan Ortaklığı'na dahil olacak ve Lancer Evo da bu kapsamda geri getirilecek.

Yeni tasarım, sedan kökenine bağlı kalacak. En son 2007'de yenilenen tasarıma sahip araçlar Brezilya, Mısır ve Tayland gibi ülkelerde hala kullanılıyor. Yani araç geri dönecekse yenilenerek geri dönecek. Bu görsellerde, aracın olası bir yenileme işlemi sonrasında alacağı şekil gözüküyor. Kolesa tarafından yapılan tasarım, firmanın yeni Dynamic Shield adlı tasarım dilinin Mitsubishi Lancer Evo'yu nasıl etkileyeceğini gösteriyor.

Aracın ön ızgarası, son dönemde sık sık gördüğümüz üzere krom kalıplara ve hemen iki yanında da LED farlara sahip. İki renkli gövde boyası, beyaz dış ve koyu gri hat çizgileriyle göz alıyor. Arka kısımda ise boydan boya uzanan bir yatay led şerit ışık kullanılıyor.

Kulislerde konuşulan haberlere göre yeni Lancer Evolution, yeni Renault Megane RS serisi ile aynı platformda üretilecek. Yeni Mitsubishi Lancer Evolution'un önümüzdeki 2-3 yıldan önce gelmesi pek de beklenmiyor.