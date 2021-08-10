Yeni Milli Eğitim Bakanı istifa mı etti?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in, Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti üyeliğinden ayrıldığını bildirmesinin üzerinden "Yeni Milli Eğitim Bakanı istifa mı etti?" sorusunun yanıtı araştırıldı. Konuya dair detayları sizler için derledik.