Yeni Milli Eğitim Bakanı istifa mı etti?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in, Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti üyeliğinden ayrıldığını bildirmesinin üzerinden "Yeni Milli Eğitim Bakanı istifa mı etti?" sorusunun yanıtı araştırıldı. Konuya dair detayları sizler için derledik.
Yeni Milli Eğitim Bakanı istifa mı etti? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor.
YENİ MİLLİ EĞİTİM BAKANI İSTİFA MI ETTİ?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in, Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti üyeliğinden ayrıldığı bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada Bakan Özer'in, 6721 Sayılı Kanun gereği Milli Eğitim Bakanlığını temsilen bulunduğu Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti üyeliğini, Bakanlık görevini devraldığı 6 Ağustos 2021 itibarıyla bıraktığı kaydedildi.