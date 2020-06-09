Yeni iMac Nasıl Olacak, Özellikleri Ne Olacak? 22 Haziran'da ilk kez online düzenlenecek WWDC etkinliğinde iOS 14 tanıtılacak ve Apple'ın yeni donanımları da aynı etkinlikte tanıtması bekleniyor.

22 Haziran'da ilk kez online düzenlenecek WWDC etkinliğinde iOS 14 tanıtılacak ve Apple'ın yeni donanımları da aynı etkinlikte tanıtması bekleniyor. 2021 Mac bilgisayarlara güç verecek ARM işlemcinin yanı sıra yeni iMac'ler Apple Geliştirici Konferansı'nda tanıtılabilir. Yeni iMac'ler tasarımı ve özellikleri nasıl olacak? detaylar haberimizde.

Yeni iMac Özellikleri Ne Olacak?

Yeni iMac, Pro Display'de görüldüğü gibi ince çerçeveli iPad Pro benzeri tasarım diline sahip olacak. T2 çipi, AMD'nin Navi grafik işlemci birimi ve Fusion Drive yerine flaş depolama ile gelecek yeni iMac'lerde daha hızlı Intel işlemciler kullanılacak. Yeni AMD GPU'lar iMac'lerin grafik performansını önemli derecede artıracak. TSMC'nin 7nm üretim sürecinden geçtiklerinden daha fazla enerji tasarrufu sağlayacağı da kesin. Şu anda iMac serisi Apple'ın özel T2 çipine sahip olmayan tek model.

New iMac incoming at WWDC. iPad Pro design language, with Pro Display like bezels. T2 chip, AMD Navi GPU, and no more fusion drive

— Sonny Dickson (@SonnyDickson) June 9, 2020

Yeni iMac Tasarımı Nasıl Olacak?

iMac Apple tarafından en son Mart 2019'da güncellenmişti, bu nedenle yenilenmesi şart. Tabii ki iç tasarımdaki değişiklikten bahsetmiyoruz. Ekranı çevreleyen büyük çerçeveler, Apple'ın en yeni Macbook ve iPad'lerindeki zarif-şık tasarım anlayışı ile uyuşmuyor. Apple'ın yeni ürünlerinde mini-LED ekran kullanacağı söylentileri vardı ancak koronavirüs salgını nedeniyle bu 2020 sonu-2021 başına kadar pek mümkün olacak gibi görünmüyor.

Apple, birçok üründe iPad Pro tasarım dilini kullanıyor gibi görünüyor. Yakında çıkacak olan iPhone 12 serisinde de iPad Pro benzeri bir tasarıma geçmesi bekleniyor.