Yeni hayvan pazarının kotra kiralamaları yapıldı
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Yeni hayvan pazarının kotra kiralamaları yapıldı

Yeni hayvan pazarının kotra kiralamaları yapıldı
Bültenler - Haberler | Güncel

Kurban bayramına 1 buçuk ay gibi kısa bir süre kalırken, bölgenin en hareketli hayvan pazarları olan İnegöl Hayvan Pazarının kurban bayramı için yer kiralama işlemi bugün yapıldı.

İlk kez yeni Pazar alanında düzenlenecek kurban pazarında, tüm kotralar kiralandı.

Bölgenin en hareketli ve rağbet gören hayvan pazarlarından biri olan İnegöl Hayvan Pazarı, bu yıl ilk kez yeni yerinde kurulacak. Alibeyköy kırsal mahallesi bölgesinde yapımında sona gelinen modern hayvan pazarı, bu yıl hayvan yetiştiricileri tarafından çok daha fazla ilgi gördü. Yeni hayvan pazarı, yapılan kiralama ile bu yıl kurbanlık piyasasının önemli merkezlerinden biri olacağını gösterdi.

TÜM KOTRALAR SATILDI

İnegöl Hayvan Pazarında kurbanlık hayvan satış yeri kiralama işlemi bugün saat 10.00'da Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi salonunda gerçekleştirildi. Çok sayıda vatandaşın kotra kiralamak üzere hazır bulunduğu salonda, açık arttırma usulü ile yapılan kiralamalar sonucunda 144 adet büyükbaş hayvan kotrasının tamamının satışı gerçekleştirildi. 40 adet küçükbaş hayvan kotrasının ise 27'si satıldı. Belediye Başkan Yardımcısı Durmuş Aydın'ın Başkanlığında gerçekleştiren kotra kiralamalarında Belediye Meclis Üyeleri Ayhan Güleç ile Kemal Kaya da hazır bulundu.

Kotra ihalesi öncesi katılımcılara yönelik bir konuşma yapan Belediye Başkan Yardımcısı Durmuş Aydın, "Bu yıl ilk kez yeni hayvan pazarı alanımızda kurban pazarımızı kuracağız. Başkanımız söz verdiği gibi yeni hayvan pazarının yetişmesi adına tüm gayretini ortaya koyuyor, canla başla çalışıyor. Yeni Pazar alanımızın şehrimize ve hayvan yetiştiricilerimize şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yapacağımız müzayedenin de bu yıl için geçerli olacağını hatırlatmak istiyorum. Bugün büyükbaş ve küçükbaş hayvan kotraları ile 6 adet kesim yerinin satışını gerçekleştireceğiz. Amacımız hem sizlere hem ilçe halkımıza en iyi hizmetin sunulması. Bu noktada anlayışlı ve duyarlı bir müzayede olmasını diliyorum. Sevgi saygı çerçevesinde burada ve Pazar alanında herkesin hayırlı kazançlar elde etmesini temenni ediyorum" dedi.

144 BÜYÜKBAŞ, 27 KÜÇÜKBAŞ KOTRASI SATILDI

Açıklamanın ardından kotra kiralama işlemine geçildi. Küçükbaş kurbanlık hayvanların bulunacağı kotraların satışıyla başlayan kiralamalar, daha sonra büyükbaş hayvanlar için ayrılan bölüme geçildi. 40 adet küçükbaş hayvan kotrasının 27 tanesi satıldı. Kurbanlık satıcılarının yoğun ilgi gösterdiği kotra kiralamalarında 144 adet büyükbaş kotranın ise tamamının satışı yapıldı. Toplamda 171 kotranın kiralaması yapıldı.

25 HAZİRAN'DA PAZARA GİRİŞ BAŞLAYACAK

Hayvan pazarının 25 Haziran Temmuz 2021 Cuma günü itibariyle hizmet vermeye başlayacağı duyuruldu. Bu tarihten önce pazara kurbanlık girişi yapılmasına müsaade edilmeyeceği belirtildi.

Kaynak: Bültenler

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