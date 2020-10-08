Yeni Hayat 6. bölüm yeni bölüm izle! Yeni hayat 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni Hayat dizisi oyuncuları kimler? Yeni Hayat konusu ne?

Kanal D ekranlarında başlayan Yeni Hayat dizisi izleyicilerin beğenisini topladı. Konusu le dikkat çeken filmde başarılı oyunculuk performansları beğeni toplarken Yeni Hayat dizisi oyuncuları kimler? Yeni Hayat konusu ne merak edildi. Yeni Hayat 6. bölüm izle! Yeni hayat 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yeni dizi, Yeni Hayat Kanal D ekranlarında izleyici ile buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu le dikkat çekiyor. Peki, Yeni Hayat konusu ne? Serkan Çayoğlu; Melisa Aslı Pamuk; Tayanç Ayaydın; Nilperi Şahinkaya gibi oyuncuların yer aldığı dizi hakkında Yeni Hayat dizisi oyuncuları kimler merak edildi. Yeni Hayat 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni Hayat 6. bölüm kesintisiz izle!

YENİ HAYAT 6. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Adem, Yasemin'e riskli bir teklif ile gidiyor! Adem, Yasemin ile konuşmaya gider. Yasemin ise Timur'dan dolayı kendisini asla güvende hissetmemektedir. Ancak Adem'in Timur konusunda farklı planları vardır. Yasemin'e oldukça riskli olan bir teklif sunar. Ya hep ya hiç diyen bu teklif Yasemin'e özgürlüğü vadeder.

Timur'un suçlarını ortaya çıkartmak için Yasemin polis ile iş birliği yapacaktır. Adem her koşulda Yasemin'in yanında olduğunu söyler. Diğer taraftan Nevin de Adem'den şüphelendiği için başka türlü planlar peşindedir.

YENİ HAYAT 6. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

YENİ HAYAT DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin başrollerinde Serkan Çayoğlu ve Melisa Aslı Pamuk yer alırken, Devrim Nas, Aziz Caner İnan, Nebil Sayın, Ayşe Tunaboylu, Tayanç Ayaydın, Nilperi Şahinkaya, İpek Filiz Yazıcı, Nisa Sofiya Aksongur, Begüm Akkaya, Furkan Kalabalık, Övül Özbay ve Seher Terzi gibi isimler var.

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Yeni Hayat dizisi 20.00'de Kanal D ekranlarında başlayacak.

YENİ HAYAT SON BÖLÜM İZLE...

YENİ HAYAT 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yeni hayat 6. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel bilgiler için sayfamızı takip edebilirsiniz.