Yeni Gazino'da 90'lar rüzgarı

Sahnesine Gülşah Saraçoğlu imzalı pullarla kaplı özel tasarım siyah elbiseyle çıkan Aşkın Nur Yengi "Ay İnanmıyorum" şarkısı ile Yeni Gazino'yu dolduran hayranlarını selamladı. Aşkın Nur Yengi 90'ların sevilen şarkılarını art arda seslendirdi. Şarkı aralarında misafirlerle de sohbet eden Aşkın Nur Yengi "Şimdi aramızdan zamansız ayrılan çok önemli bir besteciyi, Uzay Heparı'yı anıyorum." diyerek "Serserim Benim" şarkısını söyledi ve büyük alkış aldı.

Bir an olsun yerinde durmayan Aşkın Nur Yengi sesiyle kulakların pasını silerken dansıyla da göz kamaştırdı. Aşkın Nur Yengi babası Bahattin Yengi ile bir hatırasını anlatarak "Bu şarkıyı canım babam için söyleyeceğim." dedi ve "Aldırma Gönül" şarkısını yorumladı.

Aşkın Nur Yengi iki saatlik sahne performansını yeni yıl dilekleriyle alkışlar eşliğinde sonlandırırken sahneye Selami Şahin çıktı. Türk müziğinin sevilen ismi gece boyunca unutulmaz şarkılarıyla konukları mest etti.

Öte yandan Aşkın Nur Yengi ve Selami Şahin'i izlemeye gelenler arasında Binnaz Avcı- Murat Metin Acar ve Gülşah Saraçoğlu da vardı.