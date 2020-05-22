Yeni evlenen çiftlerin beyaz eşya alırken dikkat etmesi gerekenler nelerdir?
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Yeni evlenen çiftlerin beyaz eşya alırken dikkat etmesi gerekenler nelerdir?

Yeni evlenecek çiftler ya da evini baştan aşağı yenilemek isteyenlerin, beyaz eşya alırken bazı noktalara dikkat etmeleri gerekmektedir. Böylece en doğru beyaz eşya seçimini yapabilirler. İşte, Yeni evlenen çiftlerin beyaz eşya alırken dikkat etmesi gerekenler nelerdir?

Yeni evlenen çiftlerin beyaz eşya alırken dikkat etmesi gerekenler nelerdir?
22.05.2020 16:14 | Son Güncelleme: 22.05.2020 16:18

Teknoloji perakendeciliğinin öncü firmalarından İstanbul Bilişim'in Genel Müdürü Levent Menteşe, yeni evlenenler için heyecanlı geçen bu hazırlık sürecinde bilinçli yapılan alışverişlerin evlilik bütçesine oldukça katkı sağladığını belirtiyor.

BOYUT

Buzdolabını gördünüz, çok beğendiniz ve aldınız. Ama evinize gelen buzdolabı yerine sığmıyor. Bu tür sorunlarla karşılaşmamak için öncelikle beyaz eşyanızı koyacağınız yerin ölçülerini bilmeli ve bu ölçüler ışığında ürün seçimi yapmalısınız.

Yeni evlenen çiftlerin beyaz eşya alırken dikkat etmesi gerekenler nelerdir?

ENERJİ SINIFI

Yeni beyaz eşyalarınızı alıp evinizde neşe içinde otururken gelen faturayı gördüğünüzde canınız sıkılabilir. Bu yüzden beyaz eşya seçerken enerji sınıfı kategorilerine bakmalısınız.

A+++, A++, A+, A, B, C, D, E enerji sınıfları size seçtiğiniz ürünün enerji tüketim aralığını ifade etmektedir. Beyaz eşya seçimini yaparken A+, A++, A+++ özelliklerine sahipbeyaz eşya seçerek faturalarınızdaki yükü azaltabilirsiniz.

Yeni evlenen çiftlerin beyaz eşya alırken dikkat etmesi gerekenler nelerdir?

PROGRAMLAR VE KAPASİTE DURUMU

Aldığınız beyaz eşyayı kaç kişi kullanacaksa ona göre seçim yapmalısınız. Buzdolabı, çamaşır makinesi ve bulaşık makinesi seçiminde mutlaka göz önünde bulundurulması gereken bu husus, eşyalarınızı etkin ve verimli şekilde kullanmanızı sağlayacaktır.

Bulaşık makineleri genellikle 12, 13 ve 14 kişilik kapasiteye sahiptir.

Çamaşır makinelerinde oldukça önemli olan kapasite konusu, makinenin kaç kilo çamaşır yıkayabileceği ile ilgilidir. 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 12 kg olarak çamaşır yıkama kapasitesi olan çamaşır makineleri içinden size uygun olanı seçmelisiniz. Burada göz önünde bulundurmanız gereken en önemli husus kaç kişilik bir ev için çamaşır makinesi aldığınızdır. Bazı durumlarda 5 kg kapasite yeterli olurken bazı durumlarda 8 kg kapasite yeterli olmayabilir.

Buzdolabı seçiminde litre olarak ölçü birimleri ifade edilmektedir. Evde yaşayan insan sayısına göre uygun hacimde buzdolabı seçmelisiniz.

Yeni evlenen çiftlerin beyaz eşya alırken dikkat etmesi gerekenler nelerdir?

SES SEVİYESİ

Beyaz eşyalarınızın çıkardığı ses, bazen çamaşır yıkama saatini bazen de bulaşık yıkama saatini değiştirmenize sebep olabilir. İşten eve geldiğinizde çamaşır makinesi gürültüsü dinlememek için dB (A) olarak ifade edilen cihaz ses seviyesine dikkat etmelisiniz. dB(A) seviyesi ne kadar küçükse cihaz o kadar az ses çıkarmaktadır. Etikette yazan ifadeyi tam olarak anlayabilmek için insan sesinin 60 dB(A) olduğunu bilmenizde fayda var.

Yeni evlenen çiftlerin beyaz eşya alırken dikkat etmesi gerekenler nelerdir?

DİĞER ÖZELLİKLER

Her eşyada olduğu gibi beyaz eşyalarda da teknik açıdan ve tasarım açısından ekstra özellikler olabilir. Bu özellikleri satış temsilcisinden açıklamasını isteyerek ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.

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