Yeni evlendiği kocası kavgalarında öldü, 'Kendisini bıçakladı' dedi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yeni evlendiği kocası kavgalarında öldü, 'Kendisini bıçakladı' dedi

Demirören Haber Ajansı / Sedat İskenderoğlu - Haberler | Güncel
Yeni evlendiği kocası kavgalarında öldü, 'Kendisini bıçakladı' dedi

HATAY'da, 18 Eylül'de evlendiği Zeynep Yonca Sönmez (24) ile kavga eden Mehmet Sönmez (29), bıçakla yaralanmış olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

HATAY'da, 18 Eylül'de evlendiği Zeynep Yonca Sönmez (24) ile kavga eden Mehmet Sönmez (29), bıçakla yaralanmış olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İfadesi alınan Sönmez, evi terk etmek isteyince eşinin, kendisini bıçakladığını öne sürdü.

Dörtyol ilçesi Yeniyurt Mahallesi Mevlana Sokak'ta Zeynep Yonca Sönmez, 18 Eylül'de dünyaevine girdiği Mehmet Sönmez ile bilinmeyen nedenle tartıştı. İddiaya göre tartışma, Zeynep Yonca Sönmez'in evi terk etmek istemesi üzerine kavgaya dönüştü. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Mehmet Sönmez'i bıçaklanmış olarak ağır yaralı buldu. İlk müdahalesi yapılan Sönmez, ambulansla kaldırıldığı Dörtyol Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Mehmet Sönmez'in cenazesi, yapılan otopsi sonrası yakınlarınca teslim alınırken, Dörtyol'daki mezarlıkta toprağa verildi.

'GİDERSEN KENDİMİ ÖLDÜRÜRÜM' DEMİŞ

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Zeynep Yonca Sönmez, evi terk etmek isteyince eşinin, "Gidersen kendimi öldürürüm" dediğini, ısrarcı olması üzerine mutfaktan aldığı bıçağı göğsüne sapladığını ileri sürdü. İfadesinin ardından Sönmez, serbest bırakıldı.

Mehmet Sönmez'in ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Yeni evlendiği kocası kavgalarında öldü, 'Kendisini bıçakladı' dedi

Yeni evlendiği kocası kavgalarında öldü, 'Kendisini bıçakladı' dedi

Yeni evlendiği kocası kavgalarında öldü, 'Kendisini bıçakladı' dedi

Demirören Haber Ajansı / Sedat İskenderoğlu - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Muharrem İnce Süleyman Soylu Binali Yıldırım
Magazin Buray Düm Tek Tek Burak Yamantürk Özge Özpirinçci
Spor Muslera Balotelli Mesut Özil
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Şans Oyunları Rüya Tabirleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yeni evlendiği kocası kavgalarında öldü, 'Kendisini bıçakladı' dedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 15:53:58. #1.11#