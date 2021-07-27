Elazığ depreminde evi yıkılan adam, görmeye gittiği yeni evinin asansör boşluğuna düşerek öldü

24 Ocak 2020 tarihinde yerel saatle 20.55'te meydana gelen Elazığ depreminde evi yıkılanlar arasında yer alan Temur Tekin, yeni evini görmek için apartmana gittiği sırada asansör boşluğuna düşerek can verdi. Tekin'in ölümü, duyanları kahretti.

Elazığ'da geçtiğimiz yıl meydana gelen ve 4'ü Malatya'da olmak üzere 41 kişinin hayatını kaybettiği depremde çok sayıda bina da yıkıldı. Evi yıkılanlar arasında yer alan Temur Tekin isimli vatandaşın başına gelenler ise duyanları büyük üzüntüye uğrattı.

CANSIZ BEDENİNİ ÇOCUKLARI BULDU

Depremde evi hasar gören Temur Tekin, Merkez Mustafapaşa Mahallesi Ali Rıza Septioğlu Bulvarı'nda bulunan binadaki yeni eviniincelemeye gelen Temur Tekin (49), dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. Babalarının eve gelmemesinin ardından olay yerine giden oğlu, Tekin'i asansör boşluğunda gördü.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Tekin'in oğlu, durumu hemen sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tekin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Tekin'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı