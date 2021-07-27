Elazığ depreminde evi yıkılan adam, görmeye gittiği yeni evinin asansör boşluğuna düşerek öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Elazığ depreminde evi yıkılan adam, görmeye gittiği yeni evinin asansör boşluğuna düşerek öldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

24 Ocak 2020 tarihinde yerel saatle 20.55'te meydana gelen Elazığ depreminde evi yıkılanlar arasında yer alan Temur Tekin, yeni evini görmek için apartmana gittiği sırada asansör boşluğuna düşerek can verdi. Tekin'in ölümü, duyanları kahretti.

Elazığ'da geçtiğimiz yıl meydana gelen ve 4'ü Malatya'da olmak üzere 41 kişinin hayatını kaybettiği depremde çok sayıda bina da yıkıldı. Evi yıkılanlar arasında yer alan Temur Tekin isimli vatandaşın başına gelenler ise duyanları büyük üzüntüye uğrattı.

CANSIZ BEDENİNİ ÇOCUKLARI BULDU

Depremde evi hasar gören Temur Tekin, Merkez Mustafapaşa Mahallesi Ali Rıza Septioğlu Bulvarı'nda bulunan binadaki yeni eviniincelemeye gelen Temur Tekin (49), dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. Babalarının eve gelmemesinin ardından olay yerine giden oğlu, Tekin'i asansör boşluğunda gördü.

Elazığ depreminde evi yıkılan adam, görmeye gittiği yeni evinin asansör boşluğuna düşerek öldü

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Tekin'in oğlu, durumu hemen sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tekin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Tekin'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi morguna kaldırıldı.

Elazığ depreminde evi yıkılan adam, görmeye gittiği yeni evinin asansör boşluğuna düşerek öldü

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Elazığ depreminde evi yıkılan adam, görmeye gittiği yeni evinin asansör boşluğuna düşerek öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Denizli'de camiye çirkin saldırı
Denizli'de camiye çirkin saldırı
İki gündür haber alınamayan genç kızın cansız bedeni boş arazide kanlar içinde bulundu
İki gündür haber alınamayan genç kızın cansız bedeni boş arazide kanlar içinde bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Ömer Çelik Fahrettin Altun Abdurrahman Bulut Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Düm Tek Tek Hande Yener Acun Ilıcalı
Spor Eda Erdem Aytaç Kara Abdullah Avcı Roger Schmidt Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Elazığ depreminde evi yıkılan adam, görmeye gittiği yeni evinin asansör boşluğuna düşerek öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 23:29:58. #1.14#

title