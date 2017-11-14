Yeni Doğan Bebekler İçin Fidan Dikildi
Denizli Acıpayam Devlet Hastanesi ve Acıpayam Orman İşletme Müdürlüğü’nün işbirliği ile 2017 yılında doğum yapan 52 anne, bebekleri adına 52 çam fidanını toprakla buluşturdu.
Denizli Acıpayam Devlet Hastanesi ve Acıpayam Orman İşletme Müdürlüğü'nün işbirliği ile 2017 yılında doğum yapan 52 anne, bebekleri adına 52 çam fidanını toprakla buluşturdu.
Acıpayam Devlet Hastanesi, İlçe Orman İşletme Müdürlüğü işbirliği ile 'Anne Dostu Hastane Hatıra Ormanı' kapsamında, 2017 yılında doğum yapan 52 anne, bebekleri adına 52 çam fidanını toprakla buluşturarak, hatıra ormanı oluşturdu.
Fidan dikiminde, Acıpayam Kaymakamı Ali Şanlıer, Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, Denizli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Berna Öztürk, Denizli Orman Bölge Müdür Yardımcısı Erol Pehlivan, Acıpayam Orman İşletme Müdürü Halil Özdemir, 2017 yılında doğum yapan aileler katıldı. Katılımcılar, 52 bebek adına aileleri ile birlikte fidan dikmek için önce çukur açtı, daha sonra fidanı toprakla buluşturdu.
Yeni doğan bebeklerin fidanlarıyla birlikte büyüyeceklerini belirten Denizli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Uz. Dr. Berna Öztürk, "Acıpayam Devlet Hastanesi, yine örnek teşkil edecek çok anlamlı bir projeye imza attı. 'Anne Dostu Hastane' unvanı kazanması ve aldığı en yüksek kalite puanı ile Türkiye geneli ve Denizli'de yakaladığı başarısını anlamlı bir sosyal sorumluluk projesi olan 'Her Yeni Doğana Bir Fidan' ile, fidanları toprakla buluşturdu. İlk etapta 52 yeni doğan bebeğimizin isimlerinin yer aldığı çam ağacı fidanlarını dikerek 'anne dostu hastane hatıra ormanı' oluşturduk. Tabii iklim şartlarına uygun olarak her yeni doğan bebek için fidan dikimine devam edilecek. Amacımız, hem ağaçlandırma yapıp yeşil alanlar oluşturarak temiz havaya katkıda bulunmak, hem de her yeni doğan bebeğimize ölümsüz bir hediye kazandırmak, doğa sevgisini aşılamak" dedi. - DENİZLİ