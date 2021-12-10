YENİ DELHİ - Hindistan Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat'ın cenazesi

Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat'ın konutu

Konutun önündeki kalabalık

Kalabalığın slogan atması

Askerler

Cenazenin askeri araçla götürülmesi

Cenaze konvoyuna eşlik eden kortejdekilerin sloganları

Konvoyun caddede yol alması

Detaylar Helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden Hindistan Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat'ın naaşı, Yeni Delhi'deki konutundan alınıp törenle yakılacağı alana götürüldü.

Helikopter kazası

Hindistan Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat'ın da aralarında olduğu 14 kişiyi taşıyan askeri helikopter, dün, Tamil Nadu eyaletinde düşmüştü.

Hindistan Hava Kuvvetlerince Twitter'dan yapılan açıklamaya göre, Bipin Rawat, eşi Madhulika Rawat ve helikopterde bulunan diğer 11 kişi kazada hayatını kaybetmiş, bir kişi yaralı kurtulmuştu.