YENİ DELHİ - Hindistan Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat'ın cenazesi - Haberler
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YENİ DELHİ - Hindistan Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat'ın cenazesi

AA / Amarjeet Kumar Singh - Haberler | Güncel

Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat'ın konutu Konutun önündeki kalabalık Kalabalığın slogan atması Askerler Cenazenin askeri araçla götürülmesi Cenaze konvoyuna eşlik eden kortejdekilerin sloganları Konvoyun caddede yol alması Detaylar Helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden Hindistan...

Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat'ın konutu

Konutun önündeki kalabalık

Kalabalığın slogan atması

Askerler

Cenazenin askeri araçla götürülmesi

Cenaze konvoyuna eşlik eden kortejdekilerin sloganları

Konvoyun caddede yol alması

Detaylar Helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden Hindistan Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat'ın naaşı, Yeni Delhi'deki konutundan alınıp törenle yakılacağı alana götürüldü.

Helikopter kazası

Hindistan Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat'ın da aralarında olduğu 14 kişiyi taşıyan askeri helikopter, dün, Tamil Nadu eyaletinde düşmüştü.

Hindistan Hava Kuvvetlerince Twitter'dan yapılan açıklamaya göre, Bipin Rawat, eşi Madhulika Rawat ve helikopterde bulunan diğer 11 kişi kazada hayatını kaybetmiş, bir kişi yaralı kurtulmuştu.

YENİ DELHİ - Hindistan Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat'ın cenazesi

YENİ DELHİ - Hindistan Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat'ın cenazesi

YENİ DELHİ - Hindistan Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat'ın cenazesi

Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı Rawat helikopter kazasında öldü

Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı Rawat helikopter kazasında öldü

AA / Amarjeet Kumar Singh - Son Dakika Haberleri

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