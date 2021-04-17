YENİ DELHİ - Hindistan'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı

Tehhalaşan trafikten detaylar Jama Camisi ve etrafı Kapalı dükkanlar Boşalan cadde ve sokaklardan detaylar YENİ DELHİ - Hindistan'da yeni tip koronavirüs salgınında artan vaka sayısı ve can kayıpları nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.