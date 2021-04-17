YENİ DELHİ - Hindistan'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı
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YENİ DELHİ - Hindistan'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı

Anadolu Ajansı / Amarjeet Kumar Singh - Haberler | Güncel

Tehhalaşan trafikten detaylar Jama Camisi ve etrafı Kapalı dükkanlar Boşalan cadde ve sokaklardan detaylar YENİ DELHİ - Hindistan'da yeni tip koronavirüs salgınında artan vaka sayısı ve can kayıpları nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.

Tehhalaşan trafikten detaylar

Jama Camisi ve etrafı

Kapalı dükkanlar

Boşalan cadde ve sokaklardan detaylar YENİ DELHİ - Hindistan'da yeni tip koronavirüs salgınında artan vaka sayısı ve can kayıpları nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.

YENİ DELHİ - Hindistan'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı
YENİ DELHİ - Hindistan'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı
YENİ DELHİ - Hindistan'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı
YENİ DELHİ - Hindistan'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Amarjeet Kumar Singh

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