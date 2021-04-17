YENİ DELHİ - Hindistan'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı
Tehhalaşan trafikten detaylar Jama Camisi ve etrafı Kapalı dükkanlar Boşalan cadde ve sokaklardan detaylar YENİ DELHİ - Hindistan'da yeni tip koronavirüs salgınında artan vaka sayısı ve can kayıpları nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.
Tehhalaşan trafikten detaylar
Jama Camisi ve etrafı
Kapalı dükkanlar
Boşalan cadde ve sokaklardan detaylar YENİ DELHİ - Hindistan'da yeni tip koronavirüs salgınında artan vaka sayısı ve can kayıpları nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Amarjeet Kumar Singh