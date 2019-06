Yeni Batman Filminde Yüzüklerin Efendisi'nin Gollum'u Andy Serkis'i Görebiliriz

Hollywood'da bir CGI karakter oynanacaksa o rolü Andy Serkis oynar, bu adeta yazılı olmayan bir kuraldır. Maymunlar Cehennemi ve Yüzüklerin Efendisi serilerinden tanıdığımız ünlü aktör, şimdi de DC evreninde karşımıza çıkacak.

Batman on Film'e dayandırılan haberlere göre Andy Serkis, Matt Reeves'in yeni Batman filminde rol alacak. İkili daha önce Dawn of the Planet of the Apes ve War for the Planet of the Apes adlı filmlerde beraber rol almıştı. Buna ek olarak Serkis'in kariyerinde Gollum (Lotr), Supreme Leader Snoke (Star Wars) ve Ulysses Klaue (MCU) rolleri var.

Serkis'in Batman kadrosuna katılıp katılmayacağı şu anda kesin olmasa da imkansız bir durum değil. Aktör, daha önce yaptığı bir açıklamada Reeves'i her yapımda takip edebileceğini söylemişti. Serkis'in rolü hakkında bir bilgi olmasa da, yaklaşık 1 yıldır kendisi Penguen rolüne yakıştırılıyor.

The Batman filminin daha genç bir Bruce Wayne'e odaklanması bekleniyor. Yeni filmde başrolde Robert Pattinson yer alacak. Söylentilere göre yeni filmde hikayeye Robin, Catwoman, The Riddler ve Penguen de dahil olacak. Filmin yönetmeni Matt Reeves, filmin bakış açısı odaklı, karanlık bir Batman hikayesi olacağını açıklamıştı.

Sizce Andy Serkis, yeni Batman filminde hangi karakteri oynayacak? Siz olsanız hangi rolü verirdiniz?