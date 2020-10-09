Yeni başlayacak Çocukluk dizisi oyuncuları kimlerdir? Çocukluk dizisi konusu nedir? Çocukluk dizisi karakterleri! Çocukluk ne zaman başlayacak?
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Yeni başlayacak Çocukluk dizisi oyuncuları kimlerdir? Çocukluk dizisi konusu nedir? Çocukluk dizisi karakterleri! Çocukluk ne zaman başlayacak?

09.10.2020 17:46 | Son Güncelleme: 09.10.2020 17:51
Yeni başlayacak Çocukluk dizisi oyuncuları kimlerdir? Çocukluk dizisi konusu nedir? Çocukluk dizisi karakterleri! Çocukluk ne zaman başlayacak?

FOX Tv'nin yeni dizisi Çocukluk heyecanla bekleniyor. Dizi severlerin en merak ettiği dizilerden birisi olan Çocukluk bugün ilk bölümüyle ekranlara gelecek! Peki Çocukluk konusu nedir? Çocukluk dizisi oyuncuları kimlerdir? Çocukluk dizisi karakterler kimlerdir?

Merakla beklenen Çocukluk dizisinin 1. bölümü bugün Fox tv ekranlarına gelecek. İlk bölümü yayınlanacak olan dizinin konusu ve oyuncuları çok merak ediliyor.. Peki, Çocukluk konusu nedir? Oyuncuları ve karakterleri kimlerdir? Tüm detaylar sizlerle...

ÇOCUKLUK DİZİSİ KONUSU NEDİR?

"Çocukluk" dizisinde; tüm hayatını geride bırakıp Ali Kaan Umut Evi'ni açan Mahir Boztepe (Erdal Beşikçioğlu), ilk günden beri evine gelen her çocuğun doğru aileyi bulmasını sağlamıştır. Ali Kaan Umut Evi'nde aynı odayı paylaşan Mavi (Beren Gökyıldız), Mozi (Kübra Süzgün), Bambi (Nilay Yeral) ve Zeynep'in (Derinsu Akkuş) yeni ailelerini bulma yolunda yaşadıkları, öz ailelerine duydukları özlem ve kimi zaman uğradıkları hayal kırıklıkları onları birbirlerinden ayrılmaz kız kardeşler haline getirir, bu kardeşlik ileride, hayata el ele ve umutla sarılmalarını sağlayacaktır. Kızların her ihtiyaç duyduklarında yanlarında olan Ayşegül (Burcu Özberk) desteğini ve sevgisini onlardan hiç esirgemez…

ÇOCUKLUK NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Çocukluk dizisi bu akşam 9 Ekim Cuma günü saat 20:00 'da başlayacaktır. Dizi ilk bölümüyle ekranlara gelecektir.

ÇOCUKLUK DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Erdal Beşikçioğlu - Mahir Boztepe

Yeni başlayacak Çocukluk dizisi oyuncuları kimlerdir? Çocukluk dizisi konusu nedir? Çocukluk dizisi karakterleri! Çocukluk ne zaman başlayacak?

Burcu Özberk - Ayşegül

Yeni başlayacak Çocukluk dizisi oyuncuları kimlerdir? Çocukluk dizisi konusu nedir? Çocukluk dizisi karakterleri! Çocukluk ne zaman başlayacak?

Beren Gökyıldız - Mavi

Kübra Süzgün - Mozi

Nilay Yeral - Bambi

Derinsu Akkuş - Zeynep

Damla Cercisoğlu

Yeni başlayacak Çocukluk dizisi oyuncuları kimlerdir? Çocukluk dizisi konusu nedir? Çocukluk dizisi karakterleri! Çocukluk ne zaman başlayacak?

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