Yeni başkan Hüseyin Avlar göreve başladı
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Yeni başkan Hüseyin Avlar göreve başladı

Yeni başkan Hüseyin Avlar göreve başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Erdek Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin gerçekleşen seçiminde mevcut Başkan Mustafa Karakuş'un listesinden yönetime giren Hüseyin Avlar, görev bölümü dağılımında başkanlık görevine seçildi.

Erdek Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin gerçekleşen seçiminde mevcut Başkan Mustafa Karakuş'un listesinden yönetime giren Hüseyin Avlar, görev bölümü dağılımında başkanlık görevine seçildi.

Kooperatifin görev bölümünün yapıldığı toplantıda başkanlık görevine seçilen Hüseyin Avlar görevine başladı. Hüseyin Avlar, görev bölümü dağılım toplantısında getirildiği kooperatif başkanlık görevinin ardından konuyla ilgili basına yazılı açıklamada bulundu.

Avlar, yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Erdek Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Olağan Genel Kurulu'nu 14 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirmiştik. Mevut Başkan Mustafa Karakuş'un yönetim kurulu ile Divan Kuruluna tek liste ile katıldık. Yeni yönetimde görev dağılımı ilk toplantımız ile belirledik. Yönetim kurulu olarak kendi içimizde yaptığımız görev taksimi ile kooperatif başkanlığına yönetim kurulumuz şahsımı seçmiştir. Ben, 9 yıl yönetim kurulu üyeliği 9 yıldan bu yana başkan yardımcılığı görevini yürüterek hizmet verdim. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da esnafımız çıkarları doğrultusunda çalışmamıza yeni seçilen arkadaşlar ile birlikte, kaldığımız yerden ara vermeden devam edeceğiz"

Bu arada 9 yıldan beri Erdek Esnaf Sanatkarlar Kredi Kooperatifi Başkanlığı görevinde bulunup, son genel kurulda göreve getirilen yönetim kurulunun kendi arasında yaptığı oylamada başkanlığa seçilemeyen Mustafa Karakuş'un durumu belirsizliğini koruyor. Karakuş'un, kendisini başkanlığa seçmeyerek, başkanlık görevini Hüseyin Avlar'a veren yönetim kuruluyla çalışıp çalışmayacağı, istifa edip etmeyeceği bilinmiyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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