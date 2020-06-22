Yeni Baro Yasasına Karşı Çıkan Baro Başkanları Ankara'ya Yürüyor İktidarın Avukatlık Yasası'nı değiştirerek bir kentten birden fazla baro kurmayı mümkün hale getirecek yasa değişikliği hazırlığına karşı Türkiye'nin dört bir yerinden baro başkanları Ankara'ya doğru yürüyüşe geçti.

İktidarın Avukatlık Yasası'nı değiştirerek bir kentten birden fazla baro kurmayı mümkün hale getirecek yasa değişikliği hazırlığına karşı Türkiye'nin dört bir yerinden baro başkanları Ankara'ya doğru yürüyüşe geçti. Bugün başlatılan yürüyüşe İstanbul Barosu'nun başkanı Mehmet Durakoğlu da katıldı Kaynak: DailyMotion.com