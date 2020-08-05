Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı Kısa bir süre önce hayranı olan Burak Dayı ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Merve Boluğur, kalçasına yeni bir dövme yaptırdı. Boluğur, "Benimki" anlamına gelen dövmeyi Instagram hesabından paylaşmasıyla çok sayıda beğeni aldı. Ayrıca Boluğur'un paylaşımına, "Sevgilin mi yazdı?" yorumları da yapıldı.

Murat Dalkılıç ile 2 yıllık evliliğini bitirdikten sonra uzun süre yalnız kalan genç oyuncu Merve Boluğur, sanat direktörü Burak Dayı ile aşk yaşamaya başladı. Mutluğunu doyasıya yaşayan Boluğur, yeni bir dövme yaptırıp Instagram hesabından, "Mine" yani "Benimki" anlamına gelen dövmeyi paylaştı. Ayrıca 32 yaşındaki Boluğur'a, "Sevgilin mi yazdı?" yorumları da yapıldı.

"ÖZGÜR"

Uzun süreli yalnızlığını sanat direktörü Burak Dayı ile sonlandıran ünlü oyuncu Merve Boluğur, önceki gün Manavgat Şelalesi'ne gitti. Suyun içerisinde çekilmiş karelerine "Özgür" notunu düşen Boluğur'un fotoğraflarındaki dövme detayı dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan Boluğur'un sevgilisinin, iki yıl boyunca oyuncunun fotoğraflarına hayran bir şekilde yorum yapması dikkat çekmişti.

SEVGİLİSİYLE SARMAŞ DOLAŞ POZ VERMİŞTİ

Aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından sevgilisiyle sık sık paylaşımlar yapan Merve Boluğur, son olarak mayosuyla sevgilisine sarıldığı anda çektirdiği bir pozunu paylaştı. Genç çiftin fotoğrafı kısa sürede yaklaşık 110 bin beğeniye ulaştı. Dolu dizgin bir aşk yaşayan Boluğur, 1 hafta önce de sevgilisiyle olan bir fotoğrafını "Kumralım" notuyla paylaşmıştı.