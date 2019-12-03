: Yeni Asır 125 yaşında

03.12.2019 22:21 | Son Güncelleme: 03.12.2019 22:23

Türk basın tarihinde yeniliklerin öncüsü olan Yeni Asır Gazetesi, 125. yaşını kutluyor.

Kentte bulunan bir otelde düzenlenen gala yemeğinde konuşan Yeni Asır Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir, gazetelerinin Türkiye'nin en köklü gazetelerinden biri olduğunu söyledi.

Yeni Asır Gazetesi'nin 125 yıldan bu yana birçok önemli tarihi olaylara tanıklık ettiğini dile getiren Demir, "Gazetemiz bir okuldur, birçok gazeteci yetiştirmiştir. Benim de 3 yıl önce görevi devraldığım Türk basınının tarihi çınarı Yeni Asır ilkeli habercilik anlayışı ve okuruyla olan samimi beraberliği vardır. İlk Türkçe alfabeyle basılan, ilk spor gazetesi ve magazin eki çıkaran, ilk ofset basıma geçen Yeni Asır'ın gurur gecesine katıldığınız için tüm konuklara teşekkür ederim." dedi.

Demir'in konuşmasının ardından İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ve Demir tarafından şirket yöneticilerine Ege Yatırım İhracat İnovasyon Teknoloji (EGE YİİT) ödülleri verildi.

Gala yemeği, protokol üyeleri ve ödül alan şirket yöneticilerinin beraber kestiği Yeni Asır Gazetesi'nin 125 yıl pastasıyla sona erdi.

Geceye AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, iş dünyası ve medya temsilcileriyle gazete çalışanları katıldı.

Kaynak: AA

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