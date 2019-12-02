Yeni anne olan oyuncu Müge Boz, bebeğini emzirdiği anları paylaştı

02.12.2019 08:28 | Son Güncelleme: 02.12.2019 08:38

35 yaşındaki güzel oyuncu Müge Boz, geçtiğimiz hafta ilk bebeğini kucağına aldı. Hamilelik sürecinde bebeklerinin cinsiyetini öğrenmeyen Müge Boz ve Caner Erdeniz çiftinin Vina adını verdikleri bir kızları dünyaya geldi. Anne olduktan sonra hayatı değişen Müge Boz, gün içinde yaşadıklarını da Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

PAYLAŞIMIYLA DUYGULANDIRDI

Kızını emzirirken bir yandan da kendi karnını doyuran Müge Boz, bu anları "Bir yandan Vina'yı besleyip, bir yandan kahvaltı yapıp, bir yandan da mutluluktan ağlamayı başarabiliyormuşum" notuyla paylaştı.

BEBEĞİYLE KAN UYUŞMAZLIĞI ÇIKTI

Anne olmanın heyecanını yaşayan oyuncu, hastaneden taburcu olduktan sonra kızı ile çektirdiği bir fotoğrafı "Merhaba! Ben çok iyiyim, Vina da öyle. Bir Caner'e bakıyorum, bir Vina'ya... 'Tanrım bu güzel aileyi hak etmek için ben ne yaptım?' diyorum. Kan uyuşmazlığımız var Vina ile. Yarına kadar ne kadar çok süt, o kadar iyi. 'S' ile başlayan hastalık yüzünden... (Sarılık) O yüzden tek odak noktam daha çok anne sütü... Telefonuma yarından sonra bakabileceğim. Çok meşgulüm." diyerek paylaşmıştı. Bebeğinin sağlığı için elinden geleni yapan Boz, daha sonra yaptığı paylaşımla bebeğinin riski atlattığını ve sarılık tehlikesinin geçtiğini söylemişti.