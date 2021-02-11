Yeni anayasaya destek verecek mi? Meral Akşener, tek şarta bağladı
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Yeni anayasaya destek verecek mi? Meral Akşener, tek şarta bağladı

11.02.2021 23:08 | Son Güncelleme: 11.02.2021 23:35

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa açıklamasına destek verip vermeyeceklerini yanıtladı. Akşener, "Önce Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden çıkılıp parlamenter sisteme dönülmesi lazım. Parlamenter sistemde şeffaflığın, hukukun üstünlüğünün, bir bakış açısının ortaya konduğu bir çalışma yapılması lazım" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın Az Önce Konuştum programında önemli açıklamalarda bulundu.

PARLEMENTER SİSTEM ŞARTI

"Yeni anayasa destek verecek mi?" sorusuna Akşener, "Sayın Bahçeli'nin çizdiği bir çerçeve var. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni zedeleyecek bir adım atılması mümkün değil diyor. Sayın Erdoğan'ın ise grup konuşmasında söylediği şeylere baktığınız zaman özgürlükler anlamında birçok şey söylüyor ama somut olarak yaptığı bir şey yok. Anket sahipleri kadar sokağı biliyorum ben şu an 116 civarında ilçe gezdim. Böyle bir sistemde o kadar derinleşti ki her şey, bu algoritma bu defa sökmeyecek. Şimdi 'Siz özgürlükçü anayasaya karşı mı çıkıyorsunuz' sözleri söylenmeye başlayacak. Bundan önce Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden çıkılıp parlamenter sisteme dönülmesi lazım. Parlamenter sistemde şeffaflığın, hukukun üstünlüğünün, liyakatın sağlandığı, ekonomik güvenin verildiği, bir bakış açısının ortaya konduğu bir çalışma yapılması lazım" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN YENİ ANAYASANIN HABERİNİ VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Gelin, hep birlikte yeni anayasa konusundaki tekliflerimizi yıl içinde hazırlayalım ve tartışmaya başlayalım. Cumhuriyetimizin 100. yılını darbe anayasasıyla değil, bu ülkeye ve millete yakışan yeni sivil bir anayasa ile karşılayalım" demişti.

Yeni anayasaya destek verecek mi? Meral Akşener, tek şarta bağladı

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