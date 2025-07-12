Yeni Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Vakfı Başkanı Esma Ersin kimdir?
Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, atama kararları ve yeni yönetmeliklerin de yer aldığı Resmi Gazete bugün yayınlandı. Peki, Yeni Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Vakfı Başkanı Esma Ersin kimdir?
122 Temmuz 2025 Resmi Gazete kararları yayınlandı. 12 Temmuz Resmi Gazete'de bugün neler var?" sorusu yanıtını arıyor.Peki, Yeni Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Vakfı Başkanı Esma Ersin kimdir?
YENİ ALEVİ BEKTAŞİ KÜLTÜR VE CEMEVİ VAKFI BAŞKANI ESMA ERSİN OLDU!
İşte kararname:
YENİ ALEVİ BEKTAŞİ KÜLTÜR VE CEMEVİ VAKFI BAŞKANI ESMA ERSİN KİMDİR?
Esma Ersin hakkında detaylar geliyor...