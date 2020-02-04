Yeni aldığı arabası az daha yanıyordu
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Yeni aldığı arabası az daha yanıyordu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir araçta çıkan yangın korkuttu.

04.02.2020 16:02 | Son Güncelleme: 04.02.2020 16:07
Yeni aldığı arabası az daha yanıyordu

'nın ilçesinde bir araçta çıkan yangın korkuttu.


Alınan bilgiye göre, Kamil K, yeni aldığı hafif ticari aracıyla evine gittiği sırada Meydan Sokak üzerinde aracından dumanların çıktığını gördü. Hemen arabayı durduran sürücü çevredekilerinin yardımıyla yangın büyümeden söndürdü. Sürücünün zamanında yangını fark etmesiyle bir facia önlendi. Sürücü fazla zarar görmeyen arabasıyla yoluna devam etti. - BURSA

Kaynak: İHA
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