Yeni Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi rektörü kim oldu? Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin kimdir, kaç yaşında, nereli, br

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. İlhami Gülçin'ın kim olduğu merak ediliyor.Üniversitelere rektör ataması Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından yeni rektörler merak ediliyor. Peki, Prof. Dr. İlhami Gülçin kimdir? Ağrı İbrahim Çeçen Rektörü İlhami Gülçin kaç yaşında, nereli?

YENİ REKTÖR KARARI RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI



AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. İLHAMİ GÜLÇİN KİMDİR?

Prof. Dr. İlhami Gülçin ortaokul ve lise tahsilini Van Atatürk Lisesi'nde tamamladı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü'nden 1993 yılında derece ile mezun oldu. 1997 yılında Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi Kimya Bölümü Biyokimya Anabilim Dalı'nda Araştırma Görevlisi olarak atandı. Aynı kurumda 2002 yılında "Yardımcı Doçent", 2007 yılında "Doçent" ve 2012 yılında ise "Profesör" kadrosuna atandı. 29 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye Bilimler Akademisi 57'nci Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, TÜBA Asli Üyesi olarak seçildi.